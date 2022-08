Vodafone batte TIM e Iliad con le nuove offerte di agosto: si arriva a 100GB

Il discorso che abbraccia i gestori telefonici italiani è davvero molto ampio, dal momento che sono talmente tanti che sceglierne uno oggi è diventato difficile. Se prima c’era un maggiore scarto per quanto concerne la qualità tra un provider e l’altro, oggi sono tutti più o meno sulla stessa lunghezza d’onda e proprio per questo motivo talvolta si propende per quella che è la convenienza della promozione stessa.

Vodafone ad esempio prima poteva beneficiare di tutta la sua grande qualità sia per quanto riguarda internet che per quanto riguarda le chiamate. Al momento però c’è grande concorrenza e proprio per questo motivo Vodafone ha voluto mettere le cose in chiaro. Sono arrivata infatti tante nuove offerte interessanti, le quali stanno riguardando soprattutto il periodo estivo.Vodafone promette che queste dureranno per sempre allo stesso prezzo.

Vodafone: queste sono le offerte migliori per rientrare

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25