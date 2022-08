Unieuro è davvero terribile, in questi giorni è stata in grado di lanciare una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, condita con prezzi molto più bassi del normale, e dal risparmio praticamente assicurato per tutti i consumatori.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà dell’azienda, in parallelo al sito ufficiale, il quale comunque permette a tutti gli effetti di godere delle medesime riduzioni, oltre che della spedizione presso il proprio domicilio gratis, solo al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: le nuove offerte e tutti i prezzi da non perdere

Sconti davvero grandiosi sono disponibili nel periodo corrente da Unieuro, gli utenti si sentono davvero liberissimi di spendere cifre inferiori al normale, con prezzi bassi non solo sui notebook ed i prodotti per la scuola, ma anche gli smartphone veri e propri.

Il volantino parte con l’offrire al cliente la possibilità di acquistare un top di gamma, quale può essere galaxy S22, il cui prezzo si aggira sui 749 euro, oppure anche iPhone 13, in vendita a 789 euro, oppure iPhone 13 Pro, proposto al cliente finale a 1099 euro. Sono ugualmente disponibili numerosi prodotti a prezzi relativamente ridotti, quali sono Redmi 10C, Xiaomi 11T, Redmi 9AT, Redmi 10 o anche Galaxy A53, tutti con le normali condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.