Tuodì riesce ad invogliare sempre più utenti a recarsi personalmente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, in modo da essere sicuri di spendere poco, ed allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale corrente strizza l’occhio alla tecnologia, facendolo però sul proprio sito ufficiale; in questi giorni, infatti, gli acquisti possono essere completati solamente stando comodamente seduti sul divano di casa propria, con consegna presso gli indirizzi di Roma e provincia.

Tuodì: le offerte con tutti i prezzi più bassi

La tecnologia da Tuodì ha prezzi infinitamente bassi, proprio in questi giorni è facile pensare di acquistare nuovi prodotti, spendendo anche meno di 4 euro. I modelli di cui vi parliamo sono solamente accessori, ciò sta a significare che non sono smartphone o tecnologia vera e propria, bensì ad esempio lampadine o adattatori per le prese di corrente.

Il modello più economico è l’adattatore shuko da 16A, in vendita a soli 2,49 euro, salendo poi verso i 2,99 euro per un adattatore triplo 10A, i 3,69 euro necessari per l’adattatore shuko triplo 16A e similari. Virando sull’acquisto di una lampadina, la scelta potrebbe effettivamente ricadere sulla variante a candela da 2W LED (equivalente 25W), in vendita a 4,99 euro, passando per un faretto LED da 4W (equivalente 50W) a 5,99 euro, oppure anche una bella lampadina goccia LED da 11W (equivalente 75W) a 5,29 euro.