Sony si conferma presente nel mercato smartphone, continuando sulla linea che ha iniziato a tracciare da qualche anno, per la quale presenta sul mercato soltanto un paio di soluzioni all’anno focalizzate sui top di gamma Android.

Dopo il lancio del nuovo Sony Xperia 1 IV è arrivato il momento per il colosso di lanciare il modello Xperia 5 IV. Il lancio è fissato per il 1° settembre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony Xperial 5 IV arriverà il 1° settembre 2022

Come anticipato dai rumor emersi nei primi mesi dell’anno, il nuovo Sony Xperia 5 IV avrà come focus principale l’aspetto della fotocamera. Come abbiamo intuito dal tweet che ha pubblicato il colosso, Sony ha fissato un nuovo evento ufficiale per il prossimo 1 settembre 2022. L’evento di Sony avrà come protagonista un nuovo dispositivo della serie Xperia. Anche se non viene direttamente menzionato ci sono forti probabilità che si tratterà del nuovo Xperia 5 IV.

In base a quanto abbiamo appreso finora, il dispositivo avrà un display da 6,1″ e sarà leggermente più pesante rispetto al suo predecessore, con un peso di 180 grammi. Sotto il cofano dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8 Gen 1 realizzato sull’architettura di TSMC. Il comparto fotografico sarà sempre il protagonista principale: il sensore principale sarà un Sony IMX557, il quale scatterà a 12 megapixel e che precedentemente è stato impiegato su Sony Xperia 1 II. La dimensione di 1/1,7″ implica che i pixel avranno una superficie da 1,8 µm, una superficie più ampia rispetto agli altri smartphone sul mercato.

Il secondo sensore posteriore sarà un teleobiettivo IMX663, un sensore da 12 megapixel (1/2,93″, 1,22 µm) e un obiettivo a doppia lunghezza focale che può passare da 3x a 4,4x di zoom. Il terzo sensore sarà un grandangolo IMX363 (1/2,55″, 1,4 µm). L’evento di Sony ci confermerà o meno la bontà dei rumor emersi finora in rete sul conto di Xperia 5 IV. Non vediamo l’ora!.