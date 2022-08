Il colosso cinese Xiaomi ha recentemente lanciato in Italia una nuova serie di Redmi Note 11 denominata “Redmi Note 11 SE“. Le specifiche tecniche non sembrano differire moltissimo da altri smartphone del marchio cinese.

Non possiamo dire lo stesso sulla confezioni di vendita, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non includere il caricabatterie. Ecco tutti i dettagli.

Redmi Note: la confezione potrebbe non includere il caricabatterie

In tal senso, è il primo dispositivo Redmi a debuttare con una confezione di vendita “più leggera”. Inoltre, questa decisione, fino ad ora, ha riguardato quasi sempre i modelli più premium. I motivi che spingono le aziende a rinunciare all’inserimento del caricabatterie nella confezione sono molteplici, a partire dal tentativo di ridurre i rifiuti elettronici ed aiutare, così, l’ambiente.

Non possiamo neanche sottovalutare l’aspetto economico, visto che una decisione del genere comporta qualche risparmio all’azienda. Insomma, dopo Apple e Samsung, prime che hanno percorso questa strada, anche Xiaomi sta rivedendo un po’ la sua politica. In definitiva, quindi, nella confezione di Redmi Note 11 SE, gli acquirenti troveranno il dispositivo, un cavo USB-C, una spilletta per rimuove la SIM, la custodia protettiva, la guida rapida e la scheda di garanzia.

Infine, non si sa se la stessa decisione verrà presa anche per la prossima serie Redmi Note 12, che probabilmente verrà lanciata ad ottobre. Alcune indiscrezioni, infatti, hanno rilanciato l’ipotesi secondo cui i nuovi modelli di Redmi debutteranno tra meno di tre mesi. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.