Panorama batte Unieuro: offerte di tecnologia all'80% solo oggi

La grande quantità di supermercati presenti in Italia sta offrendo del suo meglio, forse per venire incontro alla popolazione che vive una grave crisi. Soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità tra cui cibo, bevande e molto altro, i prezzi sembrano essere comunque contenuti nonostante la grande inflazione. Panorama è uno dei punti vendita più interessanti soprattutto in alcune zone d’Italia, visto che propone una grande varietà di articoli all’interno del suo negozio e sugli scaffali.

Bisogna valutare che ci sono però anche cose che magari qualcuno non si aspetterebbe di trovare, come alcuni articoli nel mondo dell’elettronica. Stiamo parlando di elettrodomestici ma anche di qualche dispositivo mobile come smartphone e roba varia. Tante offerte si sono susseguite negli scorsi mesi, dimostrando che Panorama sa essere versatile anche sotto questo punto di vista. I prezzi sono rimasti basi anche in questo caso, proprio come racconta l’ultimo volantino che alla fine vede due articoli di ottimo livello.

Panorama: uno smartphone e un frigorifero disponibile al prezzo migliore garantito per il momento

Panorama offre alla fine del suo volantino la sezione denominata delle “Grandi occasioni”.

Effettivamente qui è possibile scorgere due pezzi molto interessanti tra uno smartphone ed un elettrodomestico. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un Samsung Galaxy A03, il quale è disponibile ad un costo in sconto di 149 €. Segue poi un frigorifero con congelatore annesso da 199 € che fa capo al marchio NGM.