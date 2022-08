Oppo ha presentato i telefoni della serie Reno8 a Singapore.

Entrambi i modelli hanno una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 MP supportata dal suo algoritmo di quadra-binning. Una caratteristica abbastanza unica è lo zoom 2x sullo shooter anteriore (distanza focale minima di 15 cm), che offre primi piani anche per i selfie.

Le fotocamere posteriori sono guidate da un Sony IMX766 da 50 MP, aiutato insieme a PDAF All-Pixel Omni-Direction.

I miglioramenti basati su software includono Ultra Night Video, Ultra HDR Video (esposizione automatizzata) e Night Portrait (riduzione del rumore AI), funzioni che contribuiscono tutte a migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Specifico di Reno8 Pro è una NPU di imaging MariSilicon X che fornisce ulteriore potenza di elaborazione per le foto. Questo chip speciale era previsto per i telefoni Oppo di punta come l’Oppo Find X5 Pro.

Un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz si trova sul Reno8 ed è certificato per Netflix HD e Amazon Prime Video HD.

La versione Pro ottiene un display AMOLED ultra trasparente da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e HDR10+, oltre alle certificazioni HD e HDR per Netflix e Amazon.

Ricarica e processore

Entrambi i modelli hanno una ricarica flash SuperVOOC da 80 W, una tecnologia di ricarica rapida proprietaria di Oppo. Per prolungare la durata della batteria, dispone di Battery Health Engine che aiuta a gestire i tempi di ricarica.

Entrambi hanno anche altri componenti di gestione del calore integrati nel dispositivo per migliorare la dissipazione del calore. Guardando le specifiche, troviamo anche una batteria da 4.400 mAh per ciascun modello.

Il chipset preferito dai telefoni è il MediaTek Dimensity 1300 5G per il Reno8, mentre il Reno8 Pro ottiene MediaTek Dimensity 8100-MAX con un modem 5G integrato. Ciò rende entrambi i modelli compatibili anche con il 5G.

Oppo Reno8 viene venduto a $ 799 (8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione) in Shimmer Gold e Shimmer Black, a partire da agosto 2022.

Mentre il Reno8 Pro è in vendita a $ 1.099 (12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione) in Glazed Green e Glazed Black, a partire dal 6 settembre 2022.

Tutti gli acquisti o i preordini di entrambi i modelli tra il 23 agosto e il 30 settembre 2022 vengono forniti con gli auricolari Enco Air2 Pro TWS (del valore di $ 119) e un piano di protezione di 12 mesi per lo schermo.