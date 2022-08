Netflix: a Settembre la piattaforma lancerà serie tv iconiche come One Piece

One Piece, Il diavolo in Ohio, Wanna: queste e molte altre serie tv arriveranno presto su Netflix e renderanno l’autunno del 2022 indimenticabile. Bando alle ciance, qui di seguito troverete tutti i dettagli sulla nuova stagione di settembre.

Netflix: le novità in arrivo a settembre

Wanna

Il 21 settembre approderà su Netflix una docuserie all’insegna della vita di Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite. La donna, quando era in vita, promuoveva perlopiù creme dimagranti e antirughe o prodotti contro il malocchio, fino a quando però non ricevette l’accusa e la condanna per truffa. L’opera dunque ricostruisce fatti, realtà storica, cronachistica e televisiva senza però giudicare.

Il diavolo in ohio

Il 2 settembre invece Netflix accoglierà una nuova miniserie thriller-horror suddivisa in 8 puntate ed ispirata al bestseller (inedito in Italia) di Daria Polatin, adattatrice e showrunner. La trama ha come personaggio principale Suzanne (Emily Deschanel), una psichiatra che si prende cura della giovane Mae (Madeleine Arthur), una ragazza sopravvissuta a violenze e maltrattamenti da parte di una setta. Ne vedremo delle belle.

One Piece

Nel lontano 2017, durante il JUMP Festa, già si respirava nell’aria l’arrivo di novità riguardanti One Piece. Il produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) ai tempi dichiarò di voler incentrare la prima stagione di 10 episodi sulla saga dell’East Blue. A capo dell’opera vi saranno la Tomorrow Studios e ITV Studios, mentre alla sceneggiatura troveremo Matt Owens (Luke Cage, Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D). Le notizie in merito non sono ancora chiare, dunque non ci resta che aspettare per poter scoprire tutti i dettagli sulla data di uscita e sul trailer.