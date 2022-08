I trasporti sono la causa della crescita delle emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotte dai combustibili fossili, il maggior contributore al cambiamento climatico. Le automobili sono anche responsabili del 75% di tutto l’inquinamento atmosferico, che causa mezzo milione di morti premature ogni anno nell’UE.

Uno studio recente che utilizza i dati di 25 città dell’Unione Europea ha stimato che l’aspettativa di vita potrebbe aumentare fino a 22 mesi nelle città più inquinate se riusciamo a ridurre i livelli di particelle a lungo termine per soddisfare le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La nostra migliore possibilità per farlo è l’adozione diffusa delle e-bike. Ecco le ragioni principali per cui le e-bike sono il futuro della mobilità urbana.

L’Europa scommette sulle biciclette

Secondo la Federazione europea dei ciclisti (ECF), le città hanno speso 1 miliardo di euro, creando almeno 1.000 km di piste ciclabili e strade senza auto.

A causa della continua domandapost-pandemia, Parigi creerà oltre 250 km di nuovi percorsi per bici mentre Lisbona raddoppierà la loro lunghezza.

Il fermo sostegno dei governi al ciclismo ha indubbiamente colpito la popolazione. Nel 2020 in Germania sono state vendute più biciclette elettriche di quante auto elettriche siano state vendute in tutta Europa.

L’adozione del ciclismo in tutta Europa è aumentata a causa della pandemia, ma non dobbiamo aspettarci che tutto torni come prima. 2 intervistati su 3 da un sondaggio in 21 città europee hanno affermato di non voler tornare ai livelli di inquinamento pre-pandemia. Per garantire ciò, il 21% ha affermato che stava pianificando di andare in bicicletta per lavorare.

Le e-bike sostituiranno le auto

L’uso degli scooter elettrici è stata una tendenza che ha spazzato il mondo negli ultimi 5 anni. Si dice che 1 viaggio in scooter su 3 sostituisca l’uso dell’auto, che è più o meno lo stesso per il bike-sharing (dati Zoov).

Gli scooter vengono utilizzati principalmente per viaggi più brevi, quindi molte persone usano gli scooter invece di camminare verso la loro destinazione. In questo caso, non è impossibile che l’uso di scooter elettrici aumenti le emissioni complessive dei trasporti distogliendo le persone dal camminare, andare in bicicletta o prendere i mezzi pubblici.

È qui che le biciclette possono aiutare a risolvere il problema. Le biciclette, e in particolare le e-bike, sono più adatte per i viaggi più lunghi quando camminare non è un’opzione praticabile. Le lunghezze medie di viaggio per biciclette ed e-bike sono rispettivamente di 7,1 km e 11,4 km, il che suggerisce che le e-bike verranno utilizzate più spesso al posto dell’auto.

Nelle città dove ci sono schemi di bike sharing, il pendolarismo in bicicletta è aumentato in media del 20% mentre l’uso dell’auto è diminuito. Non c’è dubbio che il bike sharing stia contribuendo a rendere le nostre città meno congestionate e meno inquinate.

Sono il modo più veloce per spostarsi

A Copenaghen, il 62% dei residenti va in bicicletta per andare al lavoro, a scuola o all’università. Alla domanda sul perché, poco meno della metà degli intervistati ha risposto perché era più veloce. Più persone hanno detto questo rispetto a coloro che hanno citato benefici per la salute o per l’ambiente.

Su una e-bike, un ciclista può raggiungere una velocità media di circa 22 chilometri orari, il 50% in più rispetto alla media di 15 chilometri orari di una bicicletta standard. Questa maggiore velocità potrebbe ridurre i tempi di percorrenza di due terzi.