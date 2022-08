Per gli utenti di Instagram sono in arrivo alcune novità molto interessanti. La piattaforma sta già lavorando alla nuova funzione che mira ad attirare l’attenzione degli utenti riprendendo quanto proposto da uno dei suoi rivali principali, BeReal; e contemporaneamente si impegna al fine di proporre un nuovo modo per condividere post e Storie. Gli iscritti adesso possono pubblicare i loro contenuti attraverso i QR Code.

Instagram introduce i QR code per la condivisione di post e Storie!

Adesso condividere Storie e Post sarà più semplice tramite l’introduzione di una novità che potrebbe dimostrarsi utile per un’ampia fetta di utenti. Instagram, infatti, permette di pubblicare contenuti tramite QR Code.

La piattaforma aveva già introdotto la tecnologia per consentire agli utenti di condividere il proprio profilo ma adesso questa è estesa ai post e alle Storie.

Paluzzi, leaker esperto che ha recentemente diffuso in rete la notizia che vede Instagram impegnata nella creazione della funzione simile a BeReal, aveva già fornito alcune informazioni sull’arrivo dei QR Code. Ora la stessa app afferma che:

“Per facilitare la condivisione di contenuti specifici per persone e aziende, abbiamo recentemente lanciato la possibilità di creare codici QR per profili, tag, posizioni, Reels e altro”.

Gli utenti possono già sfruttare la nuova funzione e chi non ha ancora a disposizione l’opzione che consente di generare il codice dovrà soltanto attendere e aggiornare l’app. Instagram sta rilasciando gradualmente la sua novità ma non ha fornito alcuna indicazione sulle tempistiche. Dunque, sarà soltanto questione di tempo ma tutti avranno modo di sfruttarla.