Iliad: le offerte del momento che battono Vodafone e TIM con oltre 100GB

Il gestore su cui tu ti stanno facendo affidamento ormai da diversi anni a questa parte ha un solo nome ed è quello di Iliad. Il nostro gestore è infatti riuscito a dare grande prova di forza soprattutto battendo nomi altisonanti come Vodafone, ma anche TIM e molti altri.

Il grande merito di Iliad è stato quello di mettere le cose in chiaro fin da subito, proponendo dei prezzi molto bassi per le sue promozioni mobili ma anche per l’unica fissa attualmente disponibile che prevede anche la fibra ottica. Proprio questa prerogativa ha permesso a tutti di beneficiare di tantissimi contenuti, caratteristici proprio delle promozioni di Iliad che infatti risultano attualmente ancora disponibili con gli stessi prezzi di lancio.

Il gestore gode della grande fiducia del pubblico grazie alle sue promozioni mobili, le quali permettono il meglio ma anche con una connessione di altissimo livello. Ricordiamo infatti che Iliad all’interno delle sue offerte regala il 5G.

Iliad: queste sono le migliori offerte del momento

Le migliori promozioni mobili sono due, una da 150 giga che costa 9,99 € al mese e una da 300 giga che costa 13,99 € al mese. La differenza tra le due è che la prima è completa anche di minuti ed SMS senza limiti con il 5G in regalo. La seconda invece non comprende né minuti, né SMS e la connessione massima arriva al 4G+.

Infine c’è la fibra ottica che varia da 15,99 a 23,99 € al mese in base a se siete già clienti di Iliad o meno. Ora tocca solo a voi.