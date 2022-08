Se hai paura che i tuoi bambini passino troppo tempo davanti lo smartphone, puoi risolvere la cosa in diversi modi: fai un diario sull’utilizzo del telefono e su cosa stai facendo, e valuta quanto tempo trascorri con il tuo telefono. Oppure prendi in considerazione l’installazione di un’app di controllo parentale e il blocco dei giochi per alcuni giorni e guarda come cambiano le cose. Potrebbe sorprenderti quanto tempo passi a guardare il tuo telefono e, se smetti di usarlo, i tuoi figli se ne accorgeranno.

Progetta un programma

Un altro metodo è impostare un programma per regolare il tempo trascorso sullo schermo. Questo programma può essere flessibile e legato alle esigenze. Ad esempio, se i bambini hanno un telefono da usare come assistente mentre fanno i compiti, probabilmente non è necessario che l’uso sia così limitato. Stabilisci un programma per tutta la famiglia, e assicurati che tutti si ritengano reciprocamente responsabili per il rispetto di esso. Se i tuoi figli hanno voce in capitolo e tu rispetti le stesse regole, seguiranno il tuo esempio.

Installa le app di controllo parentale

Se vuoi semplicemente assicurarti che ci sia un metodo per spegnere i loro telefoni se infrangono le regole, le app di controllo parentale possono essere un metodo utile per tenere i telefoni bloccati. I telefoni possono essere impostati per essere sbloccati solo in determinate ore del giorno o possono essere impostati per essere sbloccati solo quando un genitore è d’accordo. Questa può anche essere una buona opzione in caso di cyberbullismo, oltre a monitorare i siti visti su Internet e con chi stanno parlando.

Disabilita i loro telefoni

Un altro strumento consente semplicemente disabilitare alcune funzioni fisicamente o con il software. Ad esempio, puoi estrarre la scheda SIM, che li terrà lontani dalle reti cellulari, oppure puoi eliminare le app e impedirne la reinstallazione. E’ una misura un po’ drastica e dovrebbe essere usata solo quando non c’è un’altra soluzione. Assicurati di spiegare perché lo stai facendo in primo luogo e chiarisci quali regole sono state infrante e la durata della punizione.