Dopo due anni di attesa, è tornata la serie Mate di Huawei. Di fatto, il colosso cinese presenterà i nuovi Mate 50 e saranno divisi in quattro varianti differenti: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 Rs personalizzato Porsche Design.

L’evento trova conferma dalla stessa azienda, la quale ha pubblicato un post sul social network più famoso nel Paese orientale, Weibo. L’ultima uscita della serie Mate è risalente all’ottobre del 2020, quando furono presentati i Mate 40 Pro e Mate 40 Pro Plus.

Huawei Mate 50: arriva la presentazione degli smartphone dopo le serie problematiche

Huawei ha avuto problematiche serie in questi mesi, sia per quanto riguarda il ban degli Stati Uniti che non consente all’azienda che non consente di intrattenere rapporti con aziende di fornitura hardware e software americane, e sia a causa della pandemia che ha tardato il lancio dei nuovi modelli.

Ora, però,la serie Mate sta per arrivare ufficialmente. In base al rendering visto nel poster di presentazione dell’evento su Weibo, pare che l’azienda cinese utilizzerà ancora un modulo circolare per la telecamera, con una rifinitura dorata sul modello Pro. Inoltre, stano agli ultimi rumors, pare che i diversi smartphone integreranno un processore fotografico nuovo per garantire un’elaborazione qualitativamente superiore delle immagini.

Inoltre, i modelli Mate 50 Pro e Rs dovrebbero avere un sensore da 1 pollice fornito da Sony per la fotocamera principale, lo stesso che ha peraltro debuttato su Xiaomi 12S Ultra. Pro e Rs sarebbero gli unici a disporre di un display curvo e un sensore 3D per lo sblocco facciale. Infine, sia Mate 50 Pro che Rs supporteranno la ricarica a 100 W.

In Oriente gli smartphone verranno lanciati il 6 settembre, solamente per il mercato casalingo. Per l’Europa e gli altri mercati internazionali però si dovrà aspettare poco: arriveranno il 12 settembre.