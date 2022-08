Euronics è stata in grado, in questi giorni, di lanciare una campagna promozionale veramente incredibile, se non quasi unica nel proprio genere. All’interno del volantino, difatti, si possono scovare ottime occasioni per risparmiare, con prezzi veramente più bassi del normale.

Gli utenti che saranno effettivamente interessati all’acquisto, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente presso specifici punti vendita in Italia, poiché al giorno d’oggi la campagna risulta essere stata attivata presso i soli negozi di un socio in particolare.

I codici sconto Amazon sono gratis e vi aspettano in esclusiva su questo canale Telegram, scopriteli subito nel dettaglio.

Euronics: le nuove offerte con i prezzi migliori del momento

Sono davvero tantissimi gli smartphone in promozione da Euronics, all’interno della campagna promozionale attuale si trovano innumerevoli occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, quali possono essere Galaxy S22, disponibili al prezzo finale di 749 euro, come anche Xiaomi 12, acquistabile con un esborso non superiore ai 699 euro.

I prodotti scontati spaziano poi anche verso fasce leggermente più economiche, quali possono essere rappresentate da Oppo Find X5 Lite, ma anche da Xiaomi 11T Pro. I modelli ancora meno costosi sono infine Motorola Moto G52, Galaxy A33, Oppo A16 o anche Wiko Y52. Gli sconti del volantino non terminano qui, se volete approfittare di tutte le altre offerte della campagna promozionale corrente, ricordatevi di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove potrete trovare ogni singola riduzione di prezzo; in parallelo, lo ricordiamo, sono previste le più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi e no brand per la telefonia mobile.