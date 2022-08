Esselunga ricorda a tutti la sua grandissima capacità di riuscire a scontare i migliori prodotti, portandoli a prezzi incredibilmente più bassi e ridotti rispetto ai listini originari. Il volantino, infatti, convince sin da subito con una serie di ottime riduzioni, ampiamente disponibili sul territorio nazionale.

Tutti gli sconti, che troverete ampiamente descritti nel nostro articolo, risultano perfettamente fruibili in ogni negozio, ciò sta a significare che gli acquisti non sono limitati esclusivamente a specifiche aree del territorio, ma comprendono la totalità del nostro paese (con l’esclusione del sito ufficiale).

Esselunga: attenzione a questi nuovi sconti, sono tra i migliori del momento

Esselunga strizza l’occhio con una serie di ottime offerte pensate per avvicinare tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile, senza rinunciare alla qualità e alle prestazioni. Ecco quindi che potrà tornare utile la possibilità di accedere allo Xiaomi Mi 11 Lite, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, in vendita ad un prezzo che non supera i 339 euro.

Coloro che lo sceglieranno potranno affidarsi ad un prodotto con processore octa-core, sistema operativo Android 11, display da 6,55 AMOLED, una tripla fotocamera posteriore (il cui sensore posteriore principale è di 64 megapixel), ma anche 8GB di RAM ed una batteria da 4250mAh. Se interessati al mondo dei selfie, ricordiamo che anteriormente è posta una fotocamera da ben 20 megapixel, con sensore per le impronte sul lato del tasto di accensione/spegnimento. Per ogni altra informazione in merito, collegatevi al sito ufficiale.