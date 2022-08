Quando si parla di “truffe di criptovalute” si intende un termine generico che copre molti tipi azioni illegali, ognuna delle quali ti prende di mira in un modo diverso. Puoi evitare di cadere vittima di queste truffe comprendendo i metodi più comuni utilizzati dai truffatori per ingannarti.

Truffe sugli investimenti

Le criptovalute vengono coniate a seguito della presentazione di un’offerta iniziale (in gergo chiamata ICO) che serve per raccogliere fondi. Ciò consente agli investitori di acquistare la nuova criptovaluta a basso prezzo nella speranza che aumenti di valore dopo il lancio.

Una forma di investimento altamente speculativa nella migliore delle ipotesi, ma molte ICO sono fraudolente. Il portafoglio elettronico in cui ti viene chiesto di effettuare il pagamento potrebbe scomparire nel nulla, questo a causa di tecniche di manipolazione e falle nella sicurezza che hanno come unico scopo quello di farti accumulare monete virtuali, che saranno in futuro “rubate” virtualmente dagl hackers.

Più elaborata è la truffa pump and dump, in cui un truffatore acquista una grande quantità di criptovaluta per gonfiarne artificialmente il prezzo e convincere gli altri acquirenti che sta decollando. Una volta che altre persone acquistano e fanno salire ulteriormente il prezzo, il truffatore vende tutte le sue monete al prezzo gonfiato. Una volta che lo fanno, il prezzo della moneta precipita, lasciando gli investitori in possesso una moneta virtuale che è essenzialmente priva di valore.

La FTC elenca le truffe sugli investimenti come la forma più comune, con conseguenti perdite di 575 milioni di dollari dal 2021.

Truffe romantiche

I truffatori romantici creano profili falsi su app di appuntamenti (in genere utilizzando immagini del profilo false prese da Internet) per attirare le vittime in quella che pensano sia una vera relazione romantica. Abusano quindi della fiducia che hanno costruito con la vittima per convincerli a consegnare fondi in criptovalute difficili da rintracciare.

Potrebbero chiedere soldi per affrontare una crisi finanziaria fittizia o fingere di essere esperti in investimenti in criptovalute, spingendo le vittime a dare loro denaro per (presumibilmente) investire in criptovalute o guidandole verso schemi di criptovalute fasulli.

La FTC afferma che le truffe romantiche hanno rubato circa 185 milioni di euro in crypto dal 2021.