Conad riesce ancora una volta ad avere la meglio su una miriade di proposte alternative del mercato nazionale, infatti in questi giorni è riuscita a lanciare un volantino con alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, sempre nell’idea di spendere il minimo indispensabile.

La campagna promozionale disponibile in questi giorni, è da ritenersi più che adeguata alla situazione, infatti al suo interno si trovano innumerevoli occasioni per spendere poco, con prezzi bassissimi alla portata di tutti, sia legati ai beni di prima necessità, che proprio all’elettronica in generale. Dovete sapere, infatti, che gli sconti migliori del momento sono più che altro garantiti anche da una garanzia di 24 mesi, in grado di coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Premete qui per essere sicuri di iscrivervi subito al nostro canale Telegram, all’interno del quale troverete codici sconto Amazon gratis ed un elenco infinito di offerte dai prezzi più bassi del momento.

Conad: offerte distruttive con i prezzi più bassi

Conad non delude le aspettative, il nuovissimo volantino riserva non poche sorprese agli utenti, con la possibilità ad esempio di spendere soli 7,99 euro per l’acquisto di una presa multipla, oppure 2,99 euro per una confezione di 4 pile stilo o ministilo, ma anche 22,90 euro per il decoder per il digitale terrestre, compatibile con lo standard DVB-T2.

Ricordiamo infatti che a breve sarà strettamente necessario disporre di un televisore compatibile con il nuovo standard, altrimenti non sarà più possibile vedere i canali presenti sul digitale terrestre. Per i dettagli del volantino, collegatevi subito sul sito ufficiale.