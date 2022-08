Conad distrugge Lidl: l'elettronica al 90% di sconto solo oggi

Il marchio per eccellenza in Italia per quanto riguarda i supermercati è senza dubbio Conad, il quale, a differenza di quello che chiedono le persone, non offre solo cibo.

In quest’ultimo periodo si è parlato molto delle offerte che riguardano appunto l’ambiente domestico, tra cui anche qualche oggetto interessante ma oggi si parla di elettronica. Più in particolare Conad sarebbe votata ad offrire tante soluzioni per le auto, soprattutto per quanto riguarda le batterie. Ovviamente il tutto è garantito per due anni e a prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza che ultimamente ha alzato un po’ l’asticella.

Conad sorprende tutti i proponendo alcuni pezzi di elettronica di consumo al prezzo migliore

Si certo è complicato all’interno di un supermercato di Conad trovare articoli diversi da quelli di prima necessità. Il cibo la fa da padrone insieme alle bevande così come a qualche altro oggetto utile o indispensabile per l’ambiente domestico. Allo stesso tempo però non si può biasimare l’approccio con la tecnologia, più in particolare con l’elettronica per le auto. Conad infatti dispone di una grande scelta di batterie per le automobili.

Parliamo infatti di soluzioni molto interessanti, come il modello del famoso marchio entry level ExtraPower da 45Ah. Il prezzo in questo caso è di 39 €, mentre se volete una batteria da 80Ah, ci sarà il modello da 74 €. Sono però tante altre le soluzioni che potete trovare, proprio in base a quelle che sono le vostre esigenze.