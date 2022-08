Carrefour prova in tutti i modi a superare le ottime offerte delle dirette concorrenti, rilanciando la sfida con un volantino perfetto sotto molteplici punti di vista, ma sopratutto in grado di convincere anche i più restii all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Spendere poco con Carrefour è davvero possibile, proprio in questi giorni è stata resa disponibile una campagna promozionale che prevede innumerevoli beni di prima necessità in vendita a 1/2 o 3 euro, ed allo stesso tempo anche un piccolissimo accenno alla tecnologia più richiesta dal pubblico.

Tantissimi codici sconto Amazon ed offerte incredibili, sono disponibili solo ed esclusivamente su questo canale Telegram, correte ad iscrivervi subito.

Carrefour: quali sono gli sconti migliori di oggi

La tecnologia che sarà possibile trovare da Carrefour, nulla ha a che vedere con quanto attualmente offrono i rivenditori di elettronica vera e propria, in questo caso parliamo di un prodotto essenziale per il funzionamento della maggior parte dei dispositivi elettronici.

Stiamo parlando a tutti gli effetti di una confezione di pile stilo AA o mini stilo AAA, in particolare composta da 4 unità, di marca Duracell. Il suo prezzo di vendita è estremamente ridotto, infatti corrisponde a soli 3 euro.

L’acquisto, se interessati, potrà essere completato solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che al giorno d’oggi le riduzioni indicate nell’articolo non sono disponibili online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero essere limitate, e quindi non dovrebbero (almeno teoricamente) terminare prima della data di scadenza della campagna stessa.