Nel 2019, anno di riferimento, sono morte 1.755 persone in incidenti stradali. E buona parte di essi sono avvenuti a causa di atteggiamenti sconsiderati: eccesso di velocità, uso di telefoni cellulari, alcol e droghe. Ecco perché in questo periodo dell’anno vengono intensificate le campagne di sensibilizzazione da parte delle autorità.

Azioni duramente punite. Ad esempio, la guida in stato di ebbrezza che dia un valore compreso tra 0,50 mg/le 0,60 mg/l nel test diagnostico comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro e la perdita di 6 punti sulla patente.

Tuttavia, non è necessario andare a tali estremi per essere sanzionati.

Ecco perchè non devi caricare troppo il bagagliaio posteriore

Ci sono situazioni in cui i veicoli vengono caricati in modo eccessivo e possono mettere a rischio la salute dei passeggeri e delle altre auto. Perché se in questo modo si ostacola la libera mobilità del conducente e la sua visibilità, la multa può arrivare a 200 euro. Ciò è previsto dall’articolo 18 del Regolamento generale sulla circolazione:

“Il conducente di un veicolo è obbligato a mantenere la propria libertà di movimento, il campo visivo necessario e l’attenzione permanente alla guida, azioni che garantiscano la propria sicurezza, quella del resto degli occupanti del veicolo e quella degli altri utenti di il veicolo. percorso. A tal fine, deve prestare particolare attenzione a mantenere la posizione corretta e che il resto dei passeggeri la mantenga, e la corretta collocazione degli oggetti o animali trasportati in modo che non vi siano interferenze tra il conducente e nessuno di loro.”

Pertanto, il modo ideale per trasportare i bagagli in auto è, quando possibile, riporre tutto nel bagagliaio e ciò non deve impedire al guidatore di avere visibilità attraverso tutti gli specchietti retrovisori. Se i bagagli vengono trasportati sui sedili posteriori, questi devono essere assicurati e fissati saldamente per evitare movimenti bruschi in caso di frenata.