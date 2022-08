Un nuovo social media sta diventando sempre più popolare tra i giovani in questi ultimi mesi.

Stiamo parlando di BeReal, un social per la condivisione di foto progettato per mostrare ciò che realmente un utente sta facendo a un certo punto della giornata.

Ma come ha fatto un’idea così semplice per i social media a diventare così famosa?

Creata nel 2019, BeReal è un’app di social media che richiede all’utente di scattare una foto dalla fotocamera anteriore e posteriore una volta al giorno, a un’ora casuale, in una finestra di tempo di due minuti.

L’idea è quella di mostrare l’utente e l’ambiente circostante in un preciso momento, indipendentemente da quanto sia poco affascinante il luogo o dall’aspetto che hanno, e di conseguenza essere più autentici online.

Come funziona?

Ogni giorno, gli utenti riceveranno una notifica che informa che è ora di scattare una foto da condividere con i loro amici e hanno una finestra di due minuti per farlo.

All’apertura dell’app, gli utenti sono incoraggiati a scattare una foto di ciò che hanno di fronte in quel momento. I post essere condivisi solo con gli amici di un utente o più ampiamente nella sezione Discovery dell’app.

Le foto possono essere scattate in una finestra di due minuti se un utente lo desidera, ma soprattutto, non possono vedere il contenuto dei propri amici se non hanno pubblicato qualcosa da soli.

Perché è diventato così popolare?

Sembra che molti utenti dei social media si siano stancati di contenuti in stile influencer che hanno preso il sopravvento su piattaforme come Instagram e TikTok.

Alcuni sostengono che molte delle piattaforme più grandi non siano più configurate come luoghi in cui connettersi con gli amici, ma piuttosto come uno spazio per promuovere coloro che spingono un marchio personale o cercano di diventare un influencer online.

Molti si sono sentiti frustrati dal fatto che l’algoritmo di quelle app mostrano spesso un video casuale di un creatore di contenuti rispetto all’ultimo post di un amico.

App come BeReal hanno cercato di attingere a questa frustrazione sostenendo che bisogna concentrarsi sull’autenticità piuttosto che sulla viralità: il sito web di BeReal afferma che lo scopo dell’app è aiutare gli utenti a “scoprire chi sono veramente i tuoi amici nella loro vita quotidiana” .

L’app ha anche condotto campagne per raggiungere gli studenti universitari pubblicizzando ambasciatori a pagamento per promuovere l’app nel campus e aumentare le iscrizioni tra i giovani.