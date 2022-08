Il colosso cinese Xiaomi dalla sua nascita ad oggi, si è guadagnata un posto di rilievo nel mercato di smartphone Android, insieme anche ai suoi sub-brand Redmi e Poco.

Secondo le ultime indiscrezioni a breve il colosso potrebbe lanciare un nuovo sub-brand che andrebbe a fare compagnia ai due già esistenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi sta per lanciare un nuovo sub-brand

Da diversi anni siamo abituati ai sub-brand o brand indipendenti collegati a Xiaomi. Gli esempi più lampanti sono Redmi e POCO, per il mercato smartphone, che sono particolarmente attivi anche nei mercati internazionali, compreso quello italiano. Nelle ultime ore dalla Cina sono arrivate nuove informazioni in merito a ulteriori sviluppi di questo aspetto per il mercato smartphone.

Xiaomi starebbe pensando a introdurre addirittura un nuovo sub-brand per questo settore. Questo sarebbe rivolto a coloro che amano un’esperienza Android quasi stock. Quindi possiamo aspettarci un nuovo brand che lancerà smartphone con processori Qualcomm di fascia alta, ma non top di gamma, con software molto vicino ad Android stock. Rimane da capire se ci sarà la MIUI o una sua versione light.

Al momento non è stato indicato il presunto nome di questo nuovo sub-brand Xiaomi, e rimane da chiarire come questo si distinguerà in maniera netta dai dispositivi commercializzati da Redmi e POCO. Non è detto che questi arriveranno ufficialmente a livello internazionale, anche se con Redmi e POCO abbiamo visto Xiaomi iniziare la commercializzazione dalla Cina per poi espanderla a livello internazionale.