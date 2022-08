WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Il motivo è semplice: funzionalità in continuo aggiornamento e opzioni arricchite di giorno in giorno. Ad oggi, si parla di 2 miliardi di utenti attivi in 180 Paesi.

Soprattutto negli ultimi mesi, WhatsApp ha incominciato ad ampliare la sua offerta delle funzioni, riuscendo a rendere ancora più divertente l’app di quanto non lo fosse già. Tra messaggi effimeri, vocali da poter stoppare a proprio piacimento e reazioni ai messaggi e stati, l’app ha davvero fatto un ottimo lavoro.

Oggi andremo a vedere nel dettaglio una funzione che sta rapendo ogni utente ma che forse non tutti conoscono il modo per attivarla. Parliamo di un opzione da poter usare nelle nostre chat, ossia come scrivere in Grassetto o in Corsivo. Non è necessario disporre di altre app, basterà conoscere le informazioni che ora vi forniamo.

WhatsApp: come scrivere in Grassetto o Corsivo

A differenza dei programmi di scrittura, con WhatsApp è molto più semplice applicare alle nostre parole/frasi il Grassetto o il Corsivo. Andiamo a scoprire come si fa.