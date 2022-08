La popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è continuamente al lavoro per rendere la nostra esperienza d’uso migliore possibile.

Secondo le ultime indiscrezioni a breve introdurrà anche la funzione che mostrerà le immagini profilo all’interno di un gruppo, scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp mostrerà le immagini profilo nei gruppi

L’aggiornamento del quale parliamo non ha introdotto particolari novità per nota piattaforma di messaggistica istantanea ma include alcuni interessanti riferimenti su ciò che potremmo vedere in futuro. Stando a quanto trapelato dal teardown svolto dal WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando all’introduzione di una nuova opzione particolarmente richiesta da buona parte dei suoi utenti. Parliamo della visualizzazione dell’immagine del profilo all’interno dei gruppi chat.

Come si è potuto vedere nelle immagini trapelate online, sarà possibile visualizzare l’immagine del profilo dell’utente che scrive, anche all’interno della chat di gruppo. Questo renderà senz’altro più semplice capire chi ha scritto cosa all’interno dei gruppi, soprattutto in quelli più affollati, senza la necessità di andar a leggere il nome del profilo.

La novità che abbiamo appena visto è stata avvistata in fase di sviluppo per la versione iOS di WhatsApp, ma possiamo essere fiduciosi che una volta che verrà implementata arriverà anche su Android. Pertanto la nuova feature non è disponibile a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi una volta che il suo rilascio avverrà su Android e iOS.