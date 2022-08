Spendere poco con TIM è possibile, anzi è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, la nuovissima campagna promozionale permette agli utenti di godere di un bundle molto ampio, pari addirittura a 70 giga di traffico dati al mese, ed allo stesso tempo di spendere meno del previsto.

Come la maggior parte delle offerte in circolazione, anche la corrente di TIM richiede a tutti gli effetti la portabilità, ciò sta a significare che per attivarla sarà strettamente necessario cambiare operatore telefonico. Il costo iniziale da sostenere corrisponde a soli 10 euro, ed allo stesso tempo segnaliamo che l’attivazione è possibile con la portabilità da un qualsiasi operatore telefonico.

TIM: ecco le offerte migliori del momento

Le due offerte da non perdere assolutamente di vista, partono con la TIM Gold Pro, una soluzione che prevede un costo fisso mensile di 7,99 euro, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile. Il bundle risulta poi essere composto da 70 giga di traffico dati in 4G+, passando poi per minuti e SMS illimitati da utilizzare praticamente verso tutti.

Coloro che invece vorranno cercare di spendere un pochino meno, potranno fare affidamento sulla TIM Steel Pro, la promozione da 6,99 euro al mese, al cui interno trova posto un bundle da 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, con minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti.