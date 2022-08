Almeno 22 persone sono rimaste uccise da un missile che ha colpito una stazione ferroviaria nell’Ucraina orientale mercoledì, mentre il paese martoriato dalla guerra celebrava il suo giorno dell’indipendenza, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy.

L’attacco è avvenuto nel territorio controllato dall’Ucraina a circa 120 km a est di Dnipro, nell’Ucraina centrale. È arrivato quando gli ucraini hanno celebrato il 31° anniversario della loro indipendenza dall’Unione Sovietica. Nel suo discorso nazionale, Zelenskyy ha affermato che l’Ucraina è una nazione “rinata” anche grazie alla guerra.

“Ogni giorno è un nuovo motivo per non arrendersi”, ha detto nel discorso. “Perché, avendone passate tante, non abbiamo il diritto di non arrivare in fondo. Qual è per noi la fine della guerra? Parlavamo di “Pace”. Ora vogliamo la “Vittoria”.

Funzionari ucraini avevano avvertito del potenziale aumento degli attacchi da parte della Russia con l’avvicinarsi del Giorno dell’Indipendenza. Altri attacchi nella zona hanno ucciso almeno 25 persone e 31 feriti.

La guerra, che è entrata nel suo sesto mese, ha avuto un pesante impatto da entrambe le parti. Almeno 5.587 civili sono stati uccisi in Ucraina da febbraio, secondo le Nazioni Unite.

Ma la Russia riporta altri dati

Secondo il ministero della Difesa russo, l’attacco missilistico a Chaplyne, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, ha ucciso più di 200 militari ucraini e distrutto 10 unità di equipaggiamento.

La CNN non può verificare in modo indipendente i resoconti a cui fa riferimento il ministero.

Funzionari ucraini affermano che almeno 25 persone, inclusi due bambini, sono morte nell’attacco mercoledì.

“A seguito di un colpo diretto di un missile Iskander su uno scaglione militare alla stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnepropetrovsk, 200 dipendenti della riserva delle forze armate ucraine e 10 unità di equipaggiamento militare sono stati distrutti mentre si recavano nel Donbas ”, ha affermato il Ministero della Difesa russo in una dichiarazione pubblicata giovedì.