Oppo ha annunciato il prossimo evento di lancio della nuova serie di smartphone Reno8, che sarà trasmessa in diretta anche sul canale YouTube di Oppo Europe, il 31 agosto in diretta da Parigi a partire dalle 14:30.

La serie Reno di Oppo è una linea di smartphone che si concentra molto sulla fotocamera. In particolare, l’ultima generazione di Reno offre capacità di imaging avanzate anche in condizioni di scarsa illuminazione, rese possibili dalla prima NPU di imaging di Oppo, MariSilicon X, che ha debuttato su Find X5 Pro. l’evento, oltre alla serie Reno8, Oppo lancerà anche una serie di prodotti IoT in Europa, incluso il suo primo tablet Oppo Pad Air.

In occasione dell’annuncio, il Vice President of Overseas Sales and Services, Billy Zhang, ha fatto il punto su un anno molto intenso per l’azienda: infatti, nel 2021 la quota di mercato di Oppo nel settore smartphone ha raggiunto il 16 per cento ed è cresciuta del 94 per cento nell’Europa occidentale.

L’azienda cinese è al quarto posto tra i produttori di smartphone, così come nel resto del mondo. Nella prima metà del 202, Oppo è diventato terzo per diffusione di dispositivi pieghevoli, con un solo modello, Find N, disponibile solo in Cina. La fortunata serie X5, poi, ha fatto crescere il mercato di Oppo dell’88 per cento rispetto all’anno precedente, anche nel nostro continente.

Rimane il problema dei brevetti in Germania

Per quanto riguarda lo stop alle vendite di Oppo in Germania dopo una controversia sui brevetti con Nokia, Zhang non ha voluto commentare la possibilità che il divieto si estenda ad altri paesi (ci sono cause simili nel Regno Unito, Spagna, Francia, India, Indonesia, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia e Cina ma ha mostrato ottimismo.

“Non temiamo conseguenze al di fuori della Germania“, ha affermato il vicepresidente di Oppo. “In Germania continuiamo a offrire supporto e assistenza su tutti i prodotti. Sui brevetti abbiamo accordi di reciproco interesse con molte aziende, tra cui Nokia. E siamo fiduciosi che anche su questo caso si possa trovare un accordo”. Poi ha aggiunto: “Il nostro obiettivo rimane quello di offrire i migliori prodotti e servizi ai clienti, i nostri uffici rimangono aperti e il nostro impegno in Europa rimane invariato e con un orizzonte a lungo termine”.