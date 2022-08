NIU NQi GTS: lo scooter elettrico leader nel settore

NIU NQi GTS, uno scooter sempre più comune perchè elettrico, proprio come tanti altri ma che si differenzia. Questo esemplare, un full Electric, è stato davvero interessante, anche in questa colorazione bianca con strisce rosse.

Si tratta di uno scooter molto comodo e in grado di sviluppare una buona potenza con il suo motore Bosch da 60 volt con batterie elettriche che si trovano sotto il sellino e sotto il poggiapiedi. Entrambe si ricaricano in contemporanea con la presa di corrente semplice di casa.

L’altra particolarità di questo motorino elettrico è proprio questa: non c’è bisogno di colonnine elettriche, visto anche il potente alimentatore presente all’acquisto. Basta un giro di chiave per aprire la sella ed avere accesso alla prima batteria. La ricarica è più o meno rapida: basta una notte per arrivare a 90Km di autonomia.

Presenti anche due maniglie per il passeggero, il poggiapiedi per il passeggero su tutti e due i lati e doppio cavalletto, sia laterale che classico con due appoggi centrali al di sotto.

Presente un gancetto per le borse, un portaoggetti aperto davvero molto comodo di fianco e una presa USB per ricaricare i propri dispositivi, magari in navigazione. L’accensione avviene anche keyless, visto che la chiave serve solo per il bloccasterzo e per aprire la sella. Il motorino si accende con il tasto rosso della chiave.

A destra acceleratore con il freno, pulsante + e – per le modalità di guida che sono e-save, dynamic e sport. Ci sono anche le 4 frecce con sistema sonoro vista la silenziosità estrema di questo NIU NQi GTS. Presente il clacson, il cruise control e le frecce semplici sempre sonore. Ecco anche le luci, soprattutto sul fronte, come se fosse un occhio con all’interno LED smart che permettono una visuale davvero ottima. Presenti le sospensioni idrauliche, davvero impressionanti durante la guida. Le buche e i terreni accidentati sono davvero molto ben ammortizzate.

La nostra esperienza ci ha mostrato che in media, con le varie modalità attive, è possibile fare circa 60-70Km di autonomia.

Per quanto riguarda lo schermo, davvero molto ampio, sono presenti le varie modalità visibili, da un lato i km/h e dall’altro i Kilowatt che lo scooter consuma al momento. Cosa molto intelligente: quando raggiunge la modalità desiderata, va in ECO, permettendo un buon risparmio di batteria. Presente la percentuale della batteria insieme ai km di autonomia. Sono presenti anche dei simboli di connessione visto che il NIU è sempre connesso anche con l’app per smartphone dal quale è possibile anche spegnerlo o bloccarlo, controllandone anche la posizione o i percorsi effettuati con statistiche di guida annesse.

Lato sicurezza ecco un sistema CBS che permette di stare davvero sicuri garantendo una frenata sicura anche ad alte velocità. Il GTS è impermeabile, per cui nessuna paura.

In conclusione ci è sembrato davvero molto interessante in tutto, forse lo scooter elettrico da battere. Il prezzo è di 4.199 euro per la versione da 90km di autonomia, fino ai 5000 per la versione da 115km.