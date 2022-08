Netflix: dalla Corea all'America, le proposte del colosso ci intratterranno tutto l'anno

Cosa ci offrirà in questi mesi la famosissima piattaforma americana dello streaming Netflix? Per sapere tutti i dettagli continuate a leggere. Intanto vi diciamo solamente: Partner Track, Avvocata Woo e Slumberland.

Partner Track

Siamo al 26 di Agosto: cosa succede oggi? Oggi esce la nuova serie drammatica per i più romanticoni!

Ingrid Yun, un’americana di origini coreane e l’unica ad esser diventata avvocata in famiglia, supera le difficoltà dovute all’essere una delle migliori nello studio legale Parsons Valentine. Grazie al sostegno degli amici, Ingrid riuscirà a superare le varie sfide poste nell’ambito lavorativo divenendo addirittura partner. Varrà lo stesso per l’amore? Chissà.

Slumberland

La storia è ambientata nel mondo onirico e surreale della striscia così come lo era nel fumetto. Il “remake” della serie, diversamente dall’originale (nel quale si cercava la Principessa di Slumberland, figlia del Re Morfeo) vede protagonista Nema, impegnata nella ricerca del proprio padre. Per scoprire come andrà a finire dovrete aspettare fino a novembre, ma visto che tra i protagonisti vi è Jason Momoa, vale la pena aspettare!

Avvocata Woo

Rimanendo in tema avvocati, altra donna super intraprendente nonostante i problemi è appunto l’Avvocata Woo. Extraordinary Attorney Woo (titolo internazionale del k-drama) è diretta da Yoo In-shik, ed ha come protagonista Woo Young-woo, una ragazza neolaureata in giurisprudenza, ultima arrivata in un rinomato studio legale. Woo ama le balene, è autistica e per questo sarà costretta ad affrontare svariate sfide dentro e fuori il tribunale. La serie propone argomenti a sfondo sociale per ogni puntata, che riguardano anche le vite dei protagonisti. Siete pronti ad entrare nel poetico, delicato, colorato, fantasioso quanto complesso mondo di Woo Young-woo? In tutto ciò non mancherà di certo la parte sentimentale, conflittuale e competitiva fra colleghi.