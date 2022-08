Oggi Lenovo ha annunciato ThinkPad™ X1 Fold di nuova generazione che ridefinisce la categoria dei PC pieghevoli creata da Lenovo nel 2020. Il nuovo ThinkPad X1 Fold è progettato per offrire prestazioni complete del PC con un’area dello schermo più ampia, pur mantenendo l’ultra-portabilità che offriva l’innovativa prima generazione del dispositivo. Essendo il dispositivo business portatile da 16 pollici più leggero al mondo1, questa nuova generazione è versatile, potente e portatile, con un design ancora più sottile e che può essere comodamente utilizzato come PC principale. Migliorare un PC che definisce una nuova categoria non è stato facile, ma Lenovo ha fatto proprio questo. Attraverso una combinazione di feedback dei clienti e ricerche sugli utenti finali, il design innovativo presenta rispetto alla precedente generazione un display OLED pieghevole da 16 pollici più grande del 22%, uno chassis più sottile del 25% e cornici più sottili tutt’intorno per produrre un aspetto più snello ed elegante che si estende con un telaio in alluminio e una cover posteriore in tessuto riciclato al 100% ad alte prestazioni.

Esperienza fold di nuova generazione

Basato su Intel vPro® e Intel® Evo™ Design con processori Intel Core™ i7 fino alla dodicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, il ThinkPad X1 Fold di nuova generazione offre prestazioni superlative in un fattore di forma pieghevole. L’aggiunta di spazio di archiviazione SSD fino a 1 TB2 e opzioni di memoria fino a 32 GB LPDDR5 significano che Windows 11 Home o Pro funzionerà brillantemente indipendentemente dalla modalità di utilizzo che si sceglie.

Un’esperienza di digitazione fluida e confortevole su un dispositivo progettato per essere un PC principale è fondamentale. Il ThinkPad X1 Fold di nuova generazione presenta una tastiera opzionale ThinkPad retroilluminata di dimensioni standard, con TrackPoint e un ampio touchpad aptico, che funziona collegata o scollegata dal PC a seconda della modalità. La tastiera può essere collegata magneticamente alla metà inferiore del display in modalità laptop offrendo l’esperienza di un laptop da 12 pollici completo di tutte le funzionalità.

Più spazio sullo schermo significa maggiore produttività e gli stili di lavoro ibridi hanno solo ulteriormente evidenziato una maggiore necessità di spazio sullo schermo. Il nuovo ThinkPad X1 Fold offre molto più spazio e il display si adatta a come gli utenti desiderano utilizzarlo. Il pannello OLED pieghevole ultra-luminoso è di 16,3 pollici con un aspect ratio 4:3 che offre il massimo spazio in un formato leggero, con la versatilità per essere orientato in modalità verticale o orizzontale e, naturalmente, piegato. Può essere configurato con una penna opzionale ad attacco magnetico che utilizza il protocollo Wacom. Inoltre, il nuovo ThinkPad X1 Fold può trasmettere in streaming programmi, film e sport con una luminosità HDR fino a 600 nits e in Dolby Vision® dove supportato.

L’aspetto dei dispositivi sta diventando sempre più importante dal momento che gli utenti cercano design di personalità e in grado di generare una connessione più emotiva con la tecnologia che è sempre più spesso il connettore della vita quotidiana. Progettare un PC pieghevole con bordi più sottili, un display più grande e con uno spessore complessivo più sottile senza compromettere la durata, è un’operazione non priva di sfide ingegneristiche. Il nuovo ThinkPad X1 Fold presenta cornici strette che misurano non più di 10 mm e solo 8,6 mm di spessore quando è aperto per uno spessore totale da piegato di soli 17,4 mm. Come tutti i laptop ThinkPad, ThinkPad X1 Fold ha superato i rigorosi test di Lenovo oltre agli standard MIL-STD-810H per massimizzare la durata e l’affidabilità del dispositivo. Anche il rivestimento in tessuto riciclato al 100% ad alte prestazioni è stato sottoposto a numerosi test di durata e affidabilità.

Massima versatilità con il minimo sforzo

Lenovo continua il suo percorso di innovazione aggiungendo nuove modalità d’utilizzo ed è qui che la tecnologia dei PC pieghevoli entra in gioco. ThinkPad X1 Fold di nuova generazione plasma davvero il futuro offrendo il display e l’esperienza visiva di un laptop da 16 pollici con la metà dell’ingombro rispetto ai classici laptop a conchiglia. Si ripiega comodamente fino alle dimensioni di un laptop da 13 pollici risultando compatto e facile da trasportare. Un design così innovativo offre una versatilità eccezionale per adattarsi alle esigenze degli utenti e offrire una delle esperienze di personal computing più avvincenti mai realizzate. Produttività, collaborazione, consumo di contenuti, lettura, scrittura, editing e molto altro diventano attività semplici da eseguire in qualsiasi modalità si sceglie. Le modalità sono gestite da un’intuitiva interfaccia Mode Switcher e sono:

La classica modalità a conchiglia, o laptop, offre un display principale da 12 pollici con una tastiera su schermo nella metà inferiore o la tastiera ThinkPad Bluetooth TrackPoint full-size opzionale. Questa modalità è ideale per la piena produttività in spazi ristretti come aerei, treni e automobili.

La modalità orizzontale, o modalità all-in-one, offre una notevole trasformazione. Arrivati ​​a destinazione, gli utenti possono aprire il dispositivo in formato orizzontale con il supporto e associare la tastiera, collegata o staccata dal supporto, per creare un fenomenale laptop da 16 pollici per un’esperienza di multitasking efficiente o presentazioni straordinarie.

La modalità Ritratto è una nuova funzionalità che ha entusiasmato gli utenti nei primi test. Ruota ThinkPad X1 Fold in verticale con il supporto per lo schermo da 16 pollici, e il PC si rivela estremamente efficace per leggere e modificare documenti lunghi, feed social in simultanea, siti Web e altro ancora.

La modalità libro non ha bisogno di presentazioni nella tecnologia pieghevole, ma rimane ugualmente notevole leggendo l’ultimo bestseller su un display da 16 pollici parzialmente piegato. È anche una modalità molto produttiva per la correzione di bozze di articoli o la navigazione con pubblicazioni digitali.

Infine, la modalità tablet può essere utilizzata in verticale oppure orizzontale per un’interazione più immediata durante le sessioni creative, insieme a colleghi o familiari con l’aiuto della penna magnetica e il consumo di contenuti sul display abilitato Dolby Vision.

Progettato per dare forma al futuro

I designer e gli ingegneri Lenovo hanno lavorato a ThinkPad X1 Fold di nuova generazione per realizzare un dispositivo che trasforma ancora una volta la categoria dei pieghevoli. Il display più grande ha richiesto una riprogettazione sia per la cerniera che per il pannello stesso, e la risultante cerniera a campana consente di piegare il pannello OLED in apertura e chiusura, risultando più sottile. Oltre duecento parti si muovono in modo sincrono all’interno della cerniera per massimizzare l’uniformità e la durata del display. È stata sviluppata una nuova interfaccia, che piega l’area non attiva migliorando la durata e offrendo cornici più sottili. Anche la struttura dell’otturatore è stata riprogettata per offrire diversi vantaggi in termini di sottigliezza, più spazio per le antenne e più semplice la manutenzione. Gli ingegneri di Lenovo hanno anche aggiunto una serie di fogli di grafite pieghevoli che sono in attesa di brevetto e servono per dissipare il calore e offrire un design privo di ventola eccezionalmente potente.

Design e ingegneria si integrano per dare vita a un’esperienza utente di assoluta eccellenza. La tastiera include la nuova app TrackPoint Communications Quick Menu, che offre un rapido accesso alle funzioni della fotocamera e del microfono, e che introduce l’uso multimodale del PC. Sono disponibili tre porte USB type-C, incluse due porte Intel® Thunderbolt™ 4, in modo che almeno due siano sempre accessibili in qualsiasi modalità. Lo stesso principio si applica agli altoparlanti e ai microfoni con tre altoparlanti Dolby Atmos® installati dove due sono sempre attivi preservando il suono stereo. Sono disponibili doppi array sui microfoni doppi, uno dei quali è attivo a seconda della modalità in uso, con Dolby Voice® che ottimizza le prestazioni di microfono e altoparlanti sfruttando la tecnologia audio spaziale per esperienze di conference call ottimali.

Per sfruttare ulteriormente l’esclusivo fattore di forma del nuovo ThinkPad X1 Fold, Lenovo è la prima a lanciare una versione avanzata dell’Intel® Visual Sensing Controller (Intel® VSC), un chip basato sull’intelligenza artificiale che garantisce un’esperienza ottimale indipendentemente da come l’utente sta usando il dispositivo3. Che il dispositivo sia in modalità verticale, orizzontale o laptop, VSC di Intel gestisce automaticamente la fotocamera utilizzando il campo visivo orizzontale aumentato di 75 gradi sfruttando l’inquadratura automatica di Windows 11. Il rilevamento intelligente rende il nuovo ThinkPad X1 Fold incredibilmente percettivo e reattivo. La funzione “wake-on-approach” riconosce automaticamente l’utente (e solo l’utente designato) per riattivare il sistema istantaneamente ed essere pronto per l’uso quando l’utente si avvicina e, se combinato con Windows Hello, offre la semplicità dell’accesso zero-touch. Per una maggiore sicurezza, il “rilevamento degli spettatori” notifica all’utente gli occhi indiscreti di chiunque voglia mantenere private le proprie informazioni e il “blocco walk-away” sa quando l’utente lascia e blocca il proprio sistema per prevenire accessi indesiderati. Il chip VSC di Intel utilizza anche il rilevamento intelligente per ottimizzare le impostazioni del display riducendo le frequenze di aggiornamento in base al tipo di contenuto e utilizzando la regolazione intelligente per ridurre al minimo il consumo quando l’utente non è attivamente impegnato con il display. Queste funzionalità si combinano per rendere l’interazione con il ThinkPad X1 Fold di nuova generazione più naturale e immediata. Intel VSC consente agli utenti di disporre di un PC sicuro, reattivo, coinvolgente ed efficiente dal punto di vista energetico senza compromettere le prestazioni, la qualità o la durata della batteria, utilizzando soluzioni di rilevamento intelligente per gestire in modo smart il consumo energetico e offrire esperienze utente straordinarie.

Lenovo ha unito feedback dei clienti ed eccellenza ingegneristica per creare una delle esperienze computazionali più innovative e futuristiche. Ogni innovazione tecnologica e ciascuna funzionalità d’uso è stata implementata pensando alla migliore esperienza utente. Lenovo è impegnata nell’evoluzione a lungo termine del personal computer, e con la tecnologia pieghevole di ThinkPad X1 Fold di nuova generazione ha mantenuto le promesse. Un nuovo inizio verso il futuro del personal computing.