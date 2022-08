Nel corso delle ultime ore il noto sub-brand di Vivo, ovvero iQOO, ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese una nuova versione di iQOO Z6 diversa rispetto a quella annunciata qualche mese fa per il mercato indiano. Andiamo a vedere qui di seguito tutte le novità.

IQOO presenta ufficialmente la nuova versione di iQOO Z6

Come già accennato, il produttore cinese iQOO ha da poco tolto i veli su un nuovo smartphone di fascia media. In particolare, si tratta del nuovo iQOO Z6, una versione leggermente differente rispetto a quella annunciata dalla stessa azienda qualche tempo ma per il mercato indiano.

In primis, sul fronte lo smartphone presenta un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.64 pollici. Il pannello è dotato del refresh rate da 120Hz e del touch sampling rate da 240Hz. Sotto alla scocca di questo nuovo smartphone batte invece il processore Snapdragon 778G Plus di casa Qualcomm. Quest’ultimo è inoltre supportato da memorie super veloci.

In particolare, troviamo memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage interno do tipo UFS 3.1. È poi presente una batteria con una capienza di 4500 mAh e con il supporto alla ricarica rapida da 80W che permette di ricaricare lo smartphone da 0 a 100% in soli 30 minuti. Più nella norma invece il comparto fotografico. Questo comprende infatti tre fotocamere posteriori con sensori rispettivamente da 64, 2 e 2 MP, anche se è presente la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO Z6 sarà disponibile per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 248 euro al cambio attuale.