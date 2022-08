Ci sono nuove conferme riguardo l’adozione di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per Huawei Mate 50, la cui presentazione è prevista il 6 di settembre.

A tornare a parlare del nuovo dispositivo è stato il noto leaker cinese Digital Chat Station, che si è soffermato principalmente sul processore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Mate 50 quasi sicuramente monterà Snapdragon 8 Gen 1

Si parla del chip “liscio” di inizio anno, nome in codice Waipio, non della variante Plus uscita appena un paio di mesi fa (codice Palima). Come sappiamo, tra i due chip Qualcomm ha cambiato fonderia, da Samsung a TSMC, per via di problemi di resa ed efficienza del processo produttivo; di conseguenza, gli Snapdragon 8 Gen 1 Plus sono significativamente migliori, sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista dei consumi energetici.

Anche se probabilmente ve la aspetterete: si tratterà di una versione speciale del chip senza modem 5G. Huawei si dovrà accontentare della sola connettività 4G: sono ancora gli strascichi del ban imposto dagli Stati Uniti ormai qualche anno fa. In effetti si può parlare più di concessione: il ban iniziale prevedeva l’assoluto divieto di acquistare componenti da aziende americane o basate su tecnologia prevalentemente americana.

Huawei è riuscita a trovare un compromesso per rimanere a galla, ma ha dovuto rinunciare alla connettività di nuova generazione. Ci sono indiscrezioni che dicono che almeno sui modelli più prestigiosi quest’anno ci sarà il 5G, ma per ora permane lo scetticismo. In ogni caso, sempre per lo stesso motivo, gli smartphone di Huawei non monteranno Android né i servizi Google. In loro vece ci sarà HarmonyOS con servizi Huawei. Ne sapremo sicuramente qualcosa in più nei prossimi giorni!.