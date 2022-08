Huawei annuncia oggi HUAWEI MateView SE, il nuovo monitor che supporta un’ampissima gamma colori offrendo al contempo protezione della vista ad altissimi livelli. Con HUAWEI MateView SE l’azienda amplia il comparto monitor, con un’offerta di prodotti in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze dei consumatori.

MateView SE è un monitor da 23,8 pollici che ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light and Flicker Free e la certificazione SGS Low Visual Fatigue. Queste certificazioni, insieme allo schermo con gamma di colori P3, offrono un’esperienza utente confortevole sia in ufficio che per lo studio. Il design minimalista e il comodo pannello di controllo elevano l’esperienza utente ulteriormente.

HUAWEI MateView SE eredita le linee, l’estetica e l’intelligenza di HUAWEI MateView offrendo ai consumatori un’esperienza di prodotto migliore, più professionale e più efficiente: “Con l’annuncio di HUAWEI MateView SE, che arricchisce la famiglia di monitor MateView, vogliamo dare un’ulteriore conferma del nostro impegno nel diventare sempre di più un’azienda di ecosistema vicina alle esigenze dei consumatori con la realizzazione di prodotti sempre più utili nella vita di tutti i giorni.”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. ”Il successo degli altri monitor MateView conferma quanto l’azienda sia stata in grado dialzare gli standard del settore e siamo certi che i consumatori accoglieranno MateView SE con lo stesso entusiasmo che è stato rivolto a tutti i nostri nuovi schermi finora.”

Uno schermo ampio con il 90% della gamma colori P3 per immagini straordinarie

I consumatori hanno esigenze molto alte in termini di dimensioni e qualità del display quando si tratta di device per il lavoro, lo studio o per la casa. HUAWEI MateView SE offre prestazioni e qualità dello schermo eccezionali. Non solo supporta una risoluzione Full HD 1920 x 1080, ma supporta anche la gamma di colori P3 con una copertura del 90% e copre la gamma di colori sRGB al 100%.

La gamma di colori P3 è lo standard riconosciuto dall’industria cinematografica e uno degli attuali standard di colore per dispositivi utilizzati per la riproduzione di film digitali. Rispetto a sRGB, la gamma di colori P3 copre una gamma più ampia di colori. Poiché i monitor supportati da P3 riproducono verdi e rossi migliori e più nitidi, HUAWEI MateView SE offre colori più realistici e vividi di quelli che gli esseri umani possono vedere.

Inoltre, prima di lasciare lo stabilimento di produzione, ogni HUAWEI MateView SE viene calibrato, per garantire una precisione di colore di ∆ E < 2 che offre colori più autentici a livello professionale.

Pensato per lavoratori digitali e studenti, lo schermo di HUAWEI MateView SE è da 23,8 pollici per soddisfare comodamente uno scenario di utilizzo quotidiano. Lo schermo ha un design con cornice sottilissima su tre lati così da offrire un elevato rapporto schermo-corpo del 92%, per un’esperienza visiva coinvolgente.

Grazie al display IPS da 23,8 pollici abbinato all’ampia gamma di colori P3, la visualizzazione è chiara, stabile e vivida. Non solo è un grande schermo per chi svolge lavori da ufficio, trascorrendo molte ore a leggere da video, ma offre anche prestazioni cromatiche professionali per lavoratori creativi come grafici e video-editor.

L’esclusiva modalità eBook: ancora più comfort per la vista

HUAWEI MateView SE esplora nuove possibilità per garantire un comfort per la vista ancora maggiore. È infatti il primo monitor Huawei a introdurre la modalità eBook: riducendo moderatamente la temperatura del colore, rende lo schermo più leggibile per un effetto di lettura simile all’esperienza di lettura su carta stampata. Tutto ciò può ridurre notevolmente gli effetti negativi dei colori sugli occhi durante la lettura e favorire un’esperienza di lettura più immersiva, supportando l’utente a concentrarsi meglio su ciò che sta leggendo e alleviando molti dei disagi solitamente causati dalla lettura a schermo molto prolungata. La modalità eBook è pensata proprio per coloro che lavorano molte ore alla modifica di testi o che leggono a lungo su schermo.

Lo schermo di HUAWEI MateView SE ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Freeper ridurre efficacemente le emissioni di luce blu dannose e il disagio alla vista causato dallo sfarfallio.

Grazie alle eccezionali prestazioni dell’ampia gamma di colori P3 e della modalità eBook, HUAWEI MateView SE è anche il primo monitor al mondo ad aver ottenuto con successo la certificazione SGS Low Visual Fatigue emessa dal China National Institute of Standardization e dall’organizzazione SGS.

HUAWEI MateView SE supporta una frequenza di aggiornamento di 75Hz. Rispetto ai monitor a 60 Hz, offre un effetto di visualizzazione più fluido. Al contempo, HUAWEI MateView SE è dotato anche di AMD FreeSync™, che sfrutta la tecnologia adattiva di sincronizzazione per evitare che lo schermo vada in freeze quando è utilizzato per contenuti altamente dinamici come nel gaming, per un’esperienza di gioco più fluida.

Un design minimalista con ingegnosa maestria

HUAWEI MateView SE eredita il design minimalista della serie MateView di Huawei e inaugura una nuova era a livello estetico nel comparto monitor. HUAWEI MateView SE ha un design minimalista, con lati che sembrano più sottili e leggeri e la superficie curva del back che conferisce un aspetto pieno e solido. Inoltre, il design del display FullView offre a HUAWEI MateView SE un elevato rapporto schermo-corpo per una visione più coinvolgente e più ampia.

La staffa di HUAWEI MateView SE supporta regolazioni multiple. La versione con staffa regolabile supporta una rotazione verticale che va da 0 a 90 gradi, permette di regolare l’altezza da 0 a 110 mm, di gestire un angolo di inclinazione da -5 a 18 gradi e il montaggio a parete VESA. La rotazione verticale consente agli utenti di regolare liberamente l’orientamento dello schermo, soprattutto durante l’esecuzione di attività d’ufficio come la lettura e il coding, l’orientamento verticale dello schermo permette di visualizzare più righe di contenuto e migliorare notevolmente l’efficienza del lavoro.

Tutte le opzioni di regolazione di altezza e dell’angolo di inclinazione consentono di sistemare il monitor con l’angolo di visione più adatto per ridurre al minimo lo sforzo della vista e la pressione sulla cervicale per un’esperienza di comfort ai massimi livelli. HUAWEI MateView SE, inoltre ha anche i fori per montaggio a parete VESA con staffa o per gestire il collegamento a più monitor per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Joystick a cinque direzioni e ricco comparto di porte di collegamento

Tradizionalmente i pulsanti dei monitor sono posizionati sotto lo schermo o nella parte posteriore rendendo difficile il controllo dei comandi o che se ne azioni uno sbagliato per errore. Per migliorare l’esperienza utente anche nei setting HUAWEI MateView SE ha un pulsante joystick a cinque direzioni con un menu OSP progettato molto accuratamente per regolare con facilità tutti i parametri e semplificare i controlli.

Rispetto agli attacchi HUAWEI MateView SE monta una porta plug-in diretta, che supporta la più comune DisplayPort e l’HDMI che migliora la capacità di trasmissione fornendo una qualità d’immagine superiore. Grazie al design plug-in diretto, gli utenti possono collegarsi o disconnettersi in maniera molto semplice, passando ad altri dispositivi e ottimizzando notevolmente l’esperienza d’uso.

Huawei ha da sempre seguito standard rigorosi la qualità dei suoi prodotti. Dai materiali ai processi di produzione, dalla stabilità delle funzioni, alla sicurezza e al servizio clienti, HUAWEI MateView SE racchiude in sé tutta l’ingegnosità Huawei. Ogni display uscito dallo stabilimento di produzione sarà calibrato e lucidato, perché sia facile da usare e affidabile per i consumatori che lo sceglieranno.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MateView SE è disponibile al prezzo di € 199,90 e tutti coloro che lo acquisteranno entro il 5 settembre potranno usufruire di un coupon esclusivo con il 10% di sconto sul prodotto