WhatsApp Community è ora disponibile per altri utenti mentre si avvicina al lancio pubblico. La società ha rifiutato di condividere dettagli specifici su quanti utenti o quali paesi potranno utilzizare la nuova funzionalità man mano che i test si espandevano, ma ha confermato che ora a più utenti è stato concesso l’accesso anticipato.

Annunciato per la prima volta ad aprile, WhatsApp Communities è un tentativo significativo di ricreare la popolarità dei gruppi di Facebook all’interno di un ambiente di app di messaggistica.

Le community servono per creare chat di gruppo più grandi per il supporto della condivisione di file, chiamate di gruppo di 32 persone, nonché strumenti di amministrazione e controlli di moderazione, tra le altre cose.

Ecco come funzionano le Community

Oltre a sfruttare la crittografia end-to-end di WhatsApp e il crescente desiderio degli utenti di connettersi in rete all’interno di comunità private al di fuori dei social network più grandi, le comunità di WhatsApp rappresentano anche una sfida per altre app di messaggistica che sono cresciute in popolarità, come Telegram. La funzione potrebbe anche fare appello a club o organizzazioni che oggi si impegnano in chat di gruppo su piattaforme e app private come iMessage, GroupMe, Band, Remind e altri di Apple.

Ciò che rende la funzione interessante per i gruppi più grandi è che non tutte le discussioni si svolgono in un’unica chat. Invece, solo gli amministratori hanno la possibilità di condividere gli annunci con tutti i membri della community tramite il gruppo di annunci principale, che può supportare migliaia di utenti. Nel frattempo, i membri possono chattare in sottogruppi più piccoli creati o approvati dagli amministratori.

A differenza dei gruppi di Facebook, le comunità di WhatsApp non sono pubbliche o rilevabili sulla piattaforma. Gli utenti devono essere invitati a una Community per poter entrare a farne parte.