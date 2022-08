Alcune settimane fa, Google ha introdotto la funzione di scelta rapida per il Password Manager su Android. Password Manager è un ottimo strumento di Google che ti consente di salvare le password per tutti i siti web a cui accedi in modo da poter effettuare il login facilmente con un clic.

Aggiungendo una scorciatoia per l’app, puoi facilmente controllare le password di tutti i tuoi siti web e portali di login salvati. E poiché è una scorciatoia salvata sulla schermata iniziale del tuo smartphone Android, non devi passare attraverso le impostazioni.

In questo articolo, ti mostreremo come aggiungere facilmente un collegamento a Google Password Manager nella schermata iniziale del tuo Android.

Come aggiungere il collegamento a Password Manager alla schermata iniziale

Apri le impostazioni sul tuo telefono Android.

Scorri verso il basso fino a trovare il modulo “Password e sicurezza” e toccalo.

Tocca “Gestisci password”.

Ora tocca sul pulsante “Google”.

Dopo aver toccato Google, dovresti visualizzare le impostazioni di Password Manager. Tocca il pulsante Impostazioni che si trova sul lato destro.

Scorri verso il basso e tocca Aggiungi collegamento alla schermata iniziale.

Ora dovresti vedere un pop-up che ti chiede di confermarlo. Per confermare, tocca Aggiungi.

Torna alla schermata iniziale del tuo Android e dovresti vedere il collegamento a Google Password Manager. Toccalo e controlla tutte le tue password.

Questo è tutto. È così che puoi facilmente aggiungere Google Password Manager alla schermata iniziale del tuo telefono Android. Con la scorciatoia attiva, puoi anche verificare se una qualsiasi delle tue password è stata compromessa o se tutte le password sono al sicuro in pochi clic direttamente sulla schermata iniziale del tuo telefono Android.