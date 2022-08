Una nuova invenzione potrebbe abbattere definitivamente il costo delle bollette. A quanto pare, uno studio dell’Università del Michigan, negli USA, è riuscito a perfezionare delle speciali pellicole da applicare ai vetri, le quali sarebbero capaci di sfruttare la luce del sole per produrre energia.

Si tratta di mini pannelli trasparenti che lavorerebbero come i classici pannelli fotovoltaici, ma sono ovviamente pensati per essere applicati agli infissi della propria abitazione.

Attualmente si parla solamente di prototipi, ma pare che il brevetto sia stato già depositato dalla prestigiosissima università americana, la quale è ora alla ricerca di partner e finanziatori che possano portare avanti il progetto fino a renderlo definitivo.

Ovviamente, si preannuncia che questa futura innovazione apra nuove possibilità verso uno sfruttamento più low cost delle energie rinnovabili, essendo che i pannelli fotovoltaici non sono ancora alla portata di chiunque.

Bollette salate addio: quali sono le conseguenze di un’innovazione simile?

Tra le prime “conseguenze” che si mettono in evidenza con quest’innovazione è sicuramente l’abbattimento totale dei costi delle bollette, che comporterebbe un vero e proprio sollievo a tutte quelle famiglie che attualmente sono in difficoltà per via dell’emergenza elettrica.

La nuova invenzione dell’Università del Michigan, secondo quanto pubblicato dalla rivista Joule, è partita dalle celle solari organiche, che erano già disponibili con lo scopo di implementarne le funzionalità e cercare di migliorarne anche le caratteristiche.

Di fatto, grazie ad uno studio meticoloso, si è riusciti a realizzare delle celle più efficienti del 10% con una trasparenza che arriva quasi al 50%. Tuttavia, pare che le percentuali possano anche salire nel corso degli anni.

Di conseguenza, i ricercatori stanno cercando di sviluppare una nuova tipologia di connessioni elettriche tra le singole celle tramite l’utilizzo di piccole e sottili strisce di pellicola plastica che sarebbero facilmente applicabili alle finestre di casa nostra.

Tra un paio d’anni potremmo quindi dire definitivamente addio al caro bollette con questa invenzione, anche se comunque non è l’unica che potrebbe rivoluzionare totalmente il settore dell’energia da qui a pochi anni.