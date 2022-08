Android: alcune applicazioni da non scaricare, se le avete già cancellatele subito

Tra i vari sistemi operativi ormai da anni sembra essere corsa a due tra Apple con iOS e Google con Android. La piattaforma del robottino verde sembra aver però preso il sopravvento, maggiormente per quanto riguarda il numero di utenti.

Infatti da qualche tempo sappiamo che la piattaforma del robottino verde è la più utilizzata e forse il merito è anche del Play Store. Il market che Google ha lanciato anni e anni fa ha fatto di tutto pur di migliorarsi e pare che i frutti siano stati raccolti. Ora come ora esistono tante app Android davvero utili per gli utenti, anche se qualcuna, pur svolgendo tutto alla perfezione, crea qualche problematica molto fastidiosa.

Android: cancellate queste 3 applicazioni per non avere problemi con il vostro smartphone

Ne conosciamo davvero molte di app che possono creare problemi, ma di certo non ce lo saremmo mai aspettato da alcune icone dello store.

La prima è clamorosamente Facebook, applicazione che riesce a portare a termine tutti i processi per cui è stata ideata ma che ha una grande problematica. Infatti nonostante sia perfetta in tutto, pare che l’app generi un consumo fuori dalla norma in background, e questo porterebbe gli smartphone a durare molto poco in termini di batteria.

Stessa cosa deriva anche dall’app collegata che è Messenger, app che serve per usare la chat di Facebook, la quale essendo attiva in background porta un notevole consumo.

Infine ecco anche un altra app che però ha un problema diverso. Si tratta di Turbo Power Clean, app per la pulizia che sembrerebbe non svolgere alcuni dei compiti preposti, portando solo ingombro al sistema operativo.