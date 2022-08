In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico TIM ha annunciato diverse novità in arrivo. Oltre alle nuove offerte della serie SuperGiga, l’operatore lancerà a breve una nuova promozione con cui sarà possibile avere 6 mesi di Amazon Prime Video grazie a TIMVISION.

Amazon Prime Video sarà gratis per 6 mesi con TIMVISION

A partire dal 29 agosto 2022 TIM renderà disponibili alcune nuove offerte appartenenti alla serie TIM SuperGiga. Le novità però non sono finite qui. Come già accennato, infatti, fra non molto tempo l’operatore telefonico lancerà una nuova promozione molto interessante.

In particolare, a partire da oggi 26 agosto 2022 sarà possibile ottenere ben 6 mesi di visione gratuita ad Amazon Prime Video. In particolare, potranno richiedere la visione gratuita tutti i clienti di rete fissa di TIM che sottoscriveranno una delle offerte della gamma TIMVISION. Queste ultime potranno essere di qualsiasi categoria, sia di intrattenimento sia di calcio e sport. Questa nuova promozione sarà valida fino al prossimo 10 settembre 2022.

Insomma, si tratta di una bella opportunità per tutti coloro che avevano intenzione di provare il catalogo di Amazon Prime Video. Come già detto, vi ricordiamo che dal 29 agosto 2022 saranno disponibili due nuove offerte della gamma TIM SuperGiga. Si tratta in particolare delle promozioni SuperGiga 50 e SuperGiga 100. Queste ultime offrono rispettivamente 50 GB di traffico dati in 4G e 100 GB di traffico dati in 5G ad un prezzo di 9,99 euro e 14,99 euro. Oltre a questo, vi ricordiamo che TIM ha anche da poco aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate, includendo i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4.