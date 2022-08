Unieuro riesce a far sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresentante la perfetta soluzione con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica di spendere sempre meno sui vari prodotti disponibili all’acquisto.

Il volantino non presenta difetti o limitazioni particolari, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, dove sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere poco più di 49 euro.

Unieuro: attenzione alle nuove offerte, sono spaziali

Una importante selezione di smartphone in offerta è proposta direttamente da Unieuro, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di risparmiare, anche ad esempio sull’acquisto di uno smartphone top di gamma. Tra questi annoveriamo sicuramente iPhone 13, in vendita a 789 euro, passando per iPhone 13 Pro, disponibile a 1099 euro, oppure anche un eccellente Galaxy S22, il cui prezzo non va oltre i 749 euro.

Coloro che invece sono maggiormente interessati alla fascia media della telefonia mobile, non dovranno fare altro che acquistare uno a scelta tra Redmi 10C, Realme 9, Redmi 10, Xiaomi 11T, Redmi 9AT, Galaxy A53 ed altri ancora. Tutti questi sconti sono legati a prodotti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi che copre ogni difetto di fabbrica, nonché comunque la variante no brand, che prevede aggiornamenti assolutamente tempestivi per tutti.