TIM ha recentemente deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti, un’offerta davvero molto interessante, condita con un bundle da 70 giga di traffico dati, ad un prezzo complessivamente più che abbordabile per la maggior parte di noi.

Spendere poco con gli operatori fisici è possibile, a patto che si rispettino determinate condizioni, come accade ad esempio con TIM. Uno dei vincoli più importanti riguarda la portabilità, è bene sapere che nella stragrande maggioranza dei casi, sarà strettamente necessario portare il proprio numero (quindi non su nuova numerazione), pagando comunque un contributo iniziale pari a soli 10 euro.

TIM: il bundle dell’offerta

La promozione TIM più interessante, attivabile dai provenienti da Vodafone, qualche operatore virtuale e WindTre, prende il nome di Gold Pro. Questa presenta un bundle con minuti e SMS illimitati verso tutti, nonché comunque 70 giga di traffico in 4G+, ad un prezzo finale di soli 7,99 euro. Il canone mensile viene addebitato in automatico sul credito residuo, non sarà necessaria una carta di credito o il conto c orrente bancario.

L’altra proposta su cui vogliamo porre l’attenzione è invece la Steel Pro, una promozione che prevede un canone fisso mensile di 6,99 euro al mese, con un bundle composto da minuti e SMS illimitati verso tutti, nonché comunque 50 giga di traffico dati in 4G+.

Entrambe le promozioni possono essere attivate senza difficoltà in ogni negozio TIM sul territorio, previa portabilità del numero originario.