Sony è stata citata in giudizio per 5,9 miliardi di dollari a causa del prezzo imposto per il servizio PlayStation Store online. L’accusa afferma che Sony sta sovraprezzando i costi e abusando della sua posizione di venditore principale di giochi PlayStation in digitale.

Come riportato da Sky News, il difensore dei diritti dei consumatori Alex Neill, l’ex amministratore delegato dell’organizzazione no-profit di consulenza ai consumatori Which UK, sta conducendo l’azione legale.

La causa, depositata presso il Competition Appeal Tribunal il 19 agosto, afferma che i consumatori sono stati sovraccaricati per gli acquisti digitali di giochi e DLC poiché Sony addebita una commissione del 30%. “Riteniamo che Sony abbia abusato della sua posizione e derubato i suoi clienti”.

Una pratica a dir poco scorretta

“Con questa azione legale sto difendendo i milioni di persone del Regno Unito che sono state inconsapevolmente truffate“, ha affermato Neill.

“Il gaming è ora la più grande industria dell’intrattenimento nel Regno Unito, prima di TV, video e musica. Le azioni di Sony non sono accettabili. Abusando su milioni di persone che non possono permetterselo, in particolare quando siamo nel mezzo di una crisi sul costo della vita”.

L’azione legale sostiene che sta costringendo i consumatori a spendere eccessivamente ingiustamente e, di conseguenza, violando il diritto della concorrenza.

“Sony domina la distribuzione digitale dei giochi PlayStation e dei contenuti di gioco“, ha affermato Natasha Pearman, il partner legale che guida il caso. “Ha implementato una strategia anticoncorrenziale che ha portato a prezzi eccessivi per i clienti che sono sproporzionati rispetto ai costi dei suoi servizi”.

I danni stimati per individuo negli ultimi sei anni vanno da circa $ 79 a $ 664, esclusi gli interessi, che ammontano al totale di 5 miliardi, afferma la causa.