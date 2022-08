Tracciare lo smartphone può essere in alcuni casi uno strumento molto utile, soprattutto se siamo stati vittima di un furto. A volte, però, può anche capitare che questo importante dato può andare nelle mani sbagliate. Di fatto, alcuni malintenzionati usano sistemi per rilevare la posizione precisa dello smartphone in modo illecito.

Per questo motivo è importante che ogni utente si protegga in maniera efficiente con alcuni semplici trucchi molto pratici, i quali possono aiutare chiunque a ridurre quasi a zero il rischio che qualche malintenzionato riesca a carpire la localizzazione del proprio smartphone.

Smartphone tracciato: come evitare fin da subito questa situazione con questi 5 trucchi La lista che andremo a scrivere di seguito è stata scritta dalla società di sicurezza informatica Panda Security. In realtà, quest’ultima ha scritto 11 trucchi, ma noi riporteremo i 5 più utili che potete usare sin da subito. Eccoli di seguito: