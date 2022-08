Uno dei maggiori pericoli con cui l’utente Android deve tirare i contro ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai followers, i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, l’obiettivo è molto semplice riuscire ad appropriarsi di dati sensibili da poter sfruttare a proprio vantaggio.

Questi software per distribuirsi sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni spacciate come legittime le quali però una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati in esso salvati, con un danno per la privacy dell’utente a dir poco incalcolabile.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di problema il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente da fonti legittime come il play store di Google.

App da non installare assolutamente