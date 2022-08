Secondo una nuova ricerca, una carenza di acido solforico potrebbe portare a una carenza di batterie in futuro.

L’acido solforico è attualmente fabbricato come sottoprodotto di scarto della desolforazione del petrolio greggio e del gas naturale. Ciò costituisce oltre l’80% della fornitura globale, sotto forma di emissioni di anidride solforosa che riducono le piogge acide. Tuttavia, mentre l’economia globale si muove per decarbonizzare e affrontare il cambiamento climatico, l’effetto a catena di un’industria dei combustibili fossile più bassa implica che la fornitura di zolfo diminuirà.

Ironia della sorte, la domanda globale di acido solforico aumenterà in modo significativo da “246 a 400 milioni di tonnellate” entro il 2040 per produrre tecnologia sostenibile. I ricercatori dell’University College London stimano che potrebbe esserci una carenza nella fornitura annuale compresa tra 100 e 320 milioni di tonnellate – tra il 40 e il 130% della fornitura attuale – a seconda della velocità con cui si verifica la decarbonizzazione.

Calo nella produzione delle batterie a causa della mancanza di acido solforico

“Si è già verificata in precedenza una carenza di zolfo, ma ciò che rende tutto diverso è che adesso si sta allontanando dall’essere un prodotto di scarto dell’industria dei combustibili fossili. Quello che prevediamo è che quando le forniture di questa forma di zolfo economica, abbondante e facilmente accessibile si esauriranno, la domanda potrebbe essere soddisfatta da un massiccio aumento dell’estrazione diretta di zolfo. Questo nuovo materiale, al contrario, sarà sporco, tossico, distruttivo e costoso”, ha spiegato il professor Mark Maslin.

“È urgente ricercare metodi a basso costo e basso impatto ambientale per estrarre grandi quantità di zolfo dagli abbondanti depositi di minerali solfati nella crosta terrestre. La comunità internazionale dovrebbe prendere in considerazione il sostegno e la regolamentazione dell’estrazione di zolfo per ridurre al minimo gli impatti della transizione e anche per evitare che una produzione non etica a basso costo distorca il mercato”.

“Questo approccio garantisce che aumenteremo l’aspettativa di vita delle batterie eliminando ogni inutile spreco delle risorse limitate della Terra. Dovrebbe anche crearsi una reazione a catena più positiva, riducendo in definitiva la necessità di tanto acido solforico”.