Nel 2018 Google introdusse sui suoi Pixel una funzione poco pubblicizzata, chiamata modalità Blocco o Lockdown. Il suo scopo era quello di evitare che il telefono venisse sbloccato tramite autenticazione biometrica senza il consenso.

La modalità Lockdown fa due cose: blocca immediatamente il telefono, e per successivamente sbloccarlo è necessario usare PIN, sequenza o password. Anche Samsung seguì l’esempio di Google, e da Android 9 è disponibile la stessa funzione sui suoi telefoni: vediamo come attivarla.

Samsung: come attivare l’opzione di blocco negli smartphone

Prima di accedere alla modalità Lockdown, dovrete prima attivare la relativa opzione nel menu di spegnimento. Per fare questo dovrete andare in Impostazioni abbassando la tendina delle notifiche e cliccando sull’icona a forma di ingranaggio, cliccare su Schermata di blocco, selezionare Impostazioni blocco sicuro e attivare l’opzione Mostra opzione di Blocco.

A questo punto nel menu alimentazione sarà aggiunta la nuova icona per attivare la modalità Blocco. Per attivarla, abbassate a tendina delle notifiche completamente dalla schermata principale, cliccate sull’icona di alimentazione e cliccate ancora su Blocco. Ora il telefono si bloccherà e per riattivarlo dovrete usare PIN o password. Una volta sbloccato, la modalità blocco si disattiverà.

Se volete, potete usare anche il tasto laterale di accensione per accedere al menu di spegnimento, ma dovrete cambiare le impostazioni in quanto questo riattiva di fabbrica Bixby. Per farlo riabbassate la tendina delle notifiche dalla schermata principale, cliccate sull’icona a forma di ingranaggio per accedere alle Impostazioni, cliccate su Impostazioni avanzate. Successivamente selezionate Tasto laterale e sotto la voce Tieni premuto, selezionate Menu di spegnimento invece di Attiva Bixby. Ora potrete accedere al menu di spegnimento semplicemente tenendo premuto il tasto laterale di accensione.