Il prossimo 31 agosto 2022 alle ore 14.30 il colosso Oppo presenterà, anche in Europa, la nuova serie Reno 8, linea di dispositivi che punta molto sulle prestazioni della fotocamera.

Nel dettaglio, la Serie Reno8, così come dichiarato dall’azienda, potrà contare su “eccellenti funzionalità di imaging anche in condizioni di scarsa luminosità rese possibili dalla prima NPU di imaging sviluppata da OPPO, MariSilicon X e molto altro“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo Reno 8: manca poco alla presentazione in Europa

La OPPO Reno 8 Series verrà presentata a Parigi e sarà possibile seguirla sul canale YouTube dell’azienda, la stessa città che nel 2018 ospitò il lancio della Serie Find X presso l’iconico Museo del Louvre e che segnò il primo evento di OPPO in Europa. Durante l’evento, però, i protagonisti non saranno soltanto gli smartphone. Il marchio cinese, infatti, lancerà anche dei prodotti “IoT”, tra cui il primo tablet “OPPO Pad Air“, già presentato ufficialmente in Cina.

Questo modello è dotato di un processore Snapdragon 680, affiancato a 4 o 6 GB di RAM, mentre la memoria interna ammonta a 64 o 128 GB espandibile fino a 512 GB. La fotocamera posteriore, invece, è da 8 MP, mentre quella frontale è da 5 MP. La batteria è da 7100 mAh. Dettaglio interessante, poi, è il completo supporto a OPPO Smart Stylus, cioè la penna capacitiva ideale per segnare appunti sul tablet.

Per quanto riguarda i prezzi, nel mercato cinese il tablet è stato lanciato con un prezzo di vendita a partire da 175 euro per la configurazione da 4 GB + 64 GB. Ovviamente occorrerà attendere la presentazione del 31 agosto per conoscere tutti i dettagli sui nuovi prodotti firmati da OPPO.