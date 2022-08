MD Discount riesce a ritagliarsi un grande spazio nel cuore di milioni di utenti in Italia, con il lancio di una interessantissima campagna promozionale, condita con prezzi economici alla portata di tutti, e sopratutto la possibilità di riuscire a godere anche della tecnologia.

Coloro che vorranno risparmiare al massimo, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, ed il gioco è fatto. I prodotti sono interamente distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, ovvero corrispondenti alla garanzia di 24 mesi, nonché comunque alla variante no brand per la telefonia mobile.

MD Discount: nuove offerte per tutti

Tantissimi sconti vi attendono nei punti vendita MD Discount in giro per l’Italia, i prezzi sono in forte ribasso rispetto al listino, sia che che coinvolgano i beni di prima necessità, che proprio la tecnologia.

I modelli da non perdere di vista sono innumerevoli, si parte da una comodissima friggitrice ad aria da 39,90 euro, per salire poi verso gli 84,90 euro necessari per l’acquisto di una scopa elettrica senza filo Rowenta, ma anche i 209 euro per il frigorifero monoporta Hisense. Coloro che vorranno spendere ancora di più, invece, potranno pensare di mettere le mani su una lavatrice da 8kg, in vendita a 269 euro, oppure anche un buonissimo televisore LED Zephir, il cui prezzo si avvicina ai 339 euro.

Tutti questi prodotti sono visibili senza difficoltà direttamente sul sito ufficiale, ed acquistabili in negozio.