La McLaren ha appena presentato in anteprima mondiale l’esclusiva Solus GT, una serie limitata di soli 25 esemplari ispirata al mondo dei videogiochi.

Svelata in esclusiva durante la Monterey Car Week in California da Michael Leiters, Chief Executive Officer di McLaren Automotive, è la straordinaria realizzazione di una concept car che abbiamo incontrato nel videogioco Gran Turismo SPORT, finalmente diventata realtà.

I 25 esemplari della McLaren Solus GT sono stati tutti già venduti prima ancora di essere costruiti, sono progettati attorno all’abitacolo centrale della monoposto, racchiuso da un elegante tetto a cupola che ricorda le forme dei jet supersonici.

L’esclusivo telaio e motore monoscocca, integrati per la prima volta in una McLaren di serie, sono quelli di un’auto da corsa: con un peso inferiore a 1000 chili, più di 1200 chili di carico aerodinamico e 840 CV di potenza, la Solus GT offre prestazioni tipicamente sportive, ed è progettata per scendere in pista.

L’esclusivo telaio monoscocca in fibra di carbonio è quello classico McLaren, ma l’esperienza Solus GT inizia con l’apertura del caratteristico tettuccio che scorre in avanti attraverso un arco, che da la sensazione di “entrare in un aereo da caccia“.

Progettata per correre

La McLaren Solus GT è la realizzazione di un concept car disegnata dalla casa inglese per il videogioco Gran Turismo SPORT, un po’ come accadde nel 2017 per la realizzazione del concept della Ultimate Vision Gran Turismo.

La McLaren Solus GT presenta un sedile personalizzabile, e il motore V10 aspirato da 5,2 litri è in grado di surclassare qualsiasi altra McLaren che non sia una monoposto, offrendo un’esperienza di guida molto vicina a quella della Formula 1.

Il grande splitter anteriore convoglia l’aria in un tunnel e in una presa d’aria integrata nella copertura del rollbar nella parte posteriore del sedile.

Il volante, per il quale la McLaren ha studiato un design unico mai sperimentato nelle auto di serie, è ispirato alla Formula 1, mentre il cambio sequenziale a sette rapporti è di chiara derivazione racing.

I possessori della McLaren Solus GT riceveranno anche una tuta da corsa approvata dalla FIA, un casco e un dispositivo HANS (Head And Neck Support) su misura e la possibilità di sottoporsi a un programma di coaching completo per aiutare i clienti a sbloccare tutto il potenziale della loro nuova hypercar da pista.

Attualmente in fase di test in pista è pronta per le prime consegne a partire dal 2023.