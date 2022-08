Lidl prova in tutti i modi a porre un freno all’incredibile crescita delle rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prezzi da non perdere di vista, a cui si aggiunge ad esempio anche una parte di tecnologia molto economica.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, dovete ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, poiché al giorno d’oggi la campagna promozionale non risulta essere attiva online sul sito ufficiale. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, perfetta per riuscire a garantire la riparazione gratuita di ogni singolo difetto di fabbrica.

Lidl: le offerte annientano Unieuro solo oggi

Con Lidl gli utenti sono davvero pronti a spendere cifre assolutamente irrisorie su ogni prodotto acquistato, proprio in questi giorni di fine Agosto è stata lanciata una campagna promozionale di tutto rispetto, anche in merito alla tecnologia generale.

Il modello meno costoso dell’intera selezione non poteva che essere il frustino montalatte, in vendita a soli 6,99 euro, proposto alla medesima cifra da Eurospin, un dispositivo perfetto per creare la giusta schiuma per i vostri cappuccini. Non mancano ovviamente anche sconti legati a modelli più costosi ed interessanti, quali possono essere la friggitrice ad aria da 99 euro, come anche la macchina per il sottovuoto, in vendita a 29 euro, oppure il mini congelatore proposto a soli 149 euro. Gli sconti, come al solito, li potete visionare sul sito ufficiale.