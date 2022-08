Ci sono degli oggetti al mondo il cui prezzo è decisamente difficile da stabilire, avreste mai ipotizzato che un rarissimo Apple-1 con tanto di firma di Steve Wozniak ancora funzionante potesse arrivare a costare ben 340.000 dollari ? O che un semplice assegno da 3.000 dollari firmato nel Luglio del 1976 da Steve Jobs e Wozniak sarebbe stato battuto da RR Auction per 164.000 dollari ? Fare previsioni dunque è abbastanza complesso, lo testimonia il prezzo di vendita di un iPhone 2G ancora imballato.

Prezzo impressionante

Per il cimelio dell’azienda di Cupertino gli esperti di RR Auction, che devono certamente avere l’occhio abbastanza lungo, avevano previsto un prezzo tutto sommato ragguardevole, ovvero 15.000 dollari, rimanendo sorpresi però di quello effettivo di vendita, l’oggetto, con tanto di confezione e cellofan è stato infatti battuto ad un prezzo di oltre due volte superiore alla stima pre asta: 35.414 dollari.

Si tratta dunque di un iPhone 2G o Edge, tra l’altro uno dei primi finiti in vendita dal momento che tale modello presentava 12 icone invece che 13 nella sua schermata home, con la tredicesima corrispondente a quella di iTunes, presente solo negli iPhone commercializzati intorno alla fine del 2007.

Per chi non lo sapesse iPhone 2G è stato il primo iPhone mai messo al mondo, il capostipite dell’idea attuale di smartphone, fu presentato il 9 Gennaio 2007 da Steve Jobs in persona e introdotto in America il 29 Gennaio seguente, il tutto nato dall’intuizione che gli utenti un giorno avrebbero potuto fare tutto con il proprio smartphone, ascoltare musica, guardare e scattare foto, svolgere varie attività.